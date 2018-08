Trainer Ralf Rangnick vom Bundesligisten RB Leipzig will für weitere Neuzugänge nicht allzu tief in die Tasche greifen.

"Wir halten unser Budget ein. Ein 30-Millionen-Transfer ist ausgeschlossen", sagte der 60-Jährige der Mitteldeutschen Zeitung.

Ein Transfer von Wunschspieler Ademola Lookman wird somit immer unwahrscheinlicher. Wie der kicker berichtet, soll Lookmans Verein FC Everton derzeit 33 Millionen Euro fordern. "Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob es nicht klappt. Aber die Betonung liegt auf 'im Moment'", sagte Rangnick.

Kampl als Keita-Nachfolger?

Der 20 Jahre alte Flügelspieler Lookman war in der Rückrunde der vergangenen Saison an Leipzig ausgeliehen und kam auf fünf Tore und vier Vorlagen in elf Bundesliga-Spielen. Bei Everton besitzt er noch einen Vertrag bis 2021.

Bei der zweiten Baustelle, einem Nachfolger für den zum FC Liverpool abgewanderten Naby Keita im defensiven Mittelfeld, zeigt sich Rangnick optimistisch: "Wir sind schon noch dran, in den verbleibenden drei Wochen jemanden für diese Position zu verpflichten, der uns im Idealfall sofort weiterhilft. Wenn das nicht gelingt, können wir das aber auch intern lösen." Kevin Kampl könne die Rolle ebenfalls übernehmen, so Rangnick.

Rudy-Transfer wohl nicht umsetzbar

Einer Verpflichtung von Nationalspieler Sebastian Rudy von Bayern München für diese Postion steht Rangnick weiter skeptisch gegenüber. "Sebastian ist grundsätzlich ein guter Spieler. Aber ich halte es momentan für wenig wahrscheinlich, dass solch ein Transfer für uns umsetzbar ist", sagte Rangnick.

Ob der Spieler überhaupt zu RB wollen würde und der Klub den Transfer dann stemmen könne, ist laut Ansicht des Coaches fraglich. Bereits in der Vorwoche hatte Rangnick die Rudy-Gerüchte dementiert.