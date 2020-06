Vier Jahre liefen sie gemeinsam für Bayer Leverkusen auf. Doch was Kai Havertz' Zukunftsplanung angeht, will Julian Brandt seinen Kumpel in Ruhe lassen.

"Ich weiß, dass über Kais Zukunft momentan viel gerätselt wird. Aber ich bin ganz ehrlich: Ich mische mich da überhaupt nicht ein und ich quatsche ihn da auch nicht voll, wenn wir uns mal sprechen. Deswegen ist das absolut sein Ding, von daher halte ich mich aus dem Thema komplett raus", sagte Brandt in einer Presserunde, an der auch SPORT1 teilnahm.

Brandt spielte von 2016 bis 2019 an der Seite von Havertz für die Leverkusener, in 78 Bundesligaspielen standen die beiden Offensivspieler gemeinsam auf dem Rasen. Havertz, dessen Vertrag bei Bayer noch bis 2022 läuft, wurde zuletzt mit zahlreichen Topklubs in Verbindung gebracht, darunter auch der FC Bayern.

Brandt bei Sancho "eigentlich schon zuversichtlich"

Was einen Verbleib des ebenfalls heiß umworbenen Jadon Sancho in Dortmund angeht, gab sich Brandt optimistisch.

"Ich bin eigentlich schon zuversichtlich", erklärte der 24-Jährige. "Natürlich weiß man am Ende nie, wie das Geschäft läuft. Das geht ja alles relativ schnell im Fußball, das ist Tagesgeschäft, heute ist es so, morgen so."

Aufgrund der Coronakrise müsse man abwarten, ob "Transfers in einem so großen Maße überhaupt zustandekommen. Ich würde mich freuen, wenn ich noch ein Jahr mit Jadon spielen würde. Am Ende habe ich so etwas aber nicht zu entscheiden. Ich drücke natürlich den Sportdirektoren die Daumen, dass sie da eine Lösung finden."