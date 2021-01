Klaas-Jan Huntelaar ist zurück beim FC Schalke 04!

Nach SPORT1-Informationen hält sich der niederländische Stürmer derzeit bereits in Gelsenkirchen auf und absolviert dort einen Medizincheck.

Noch am heutigen Montag soll die Rückkehr des 37-Jährigen von Ajax Amsterdam per Vertragsunterschrift besiegelt werden. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Huntelaar soll am Dienstag mit Schalke trainieren

Am Dienstagvormittag dann soll der "Hunter" erstmals wieder im königsblauen Outfit trainieren.

Huntelaar hatte von 2010 bis 2017 in 175 Pflichtspielen 82 Tore für die Knappen geschossen. Danach war er zu Ajax gewechselt, um seine Karriere ausklingen zu lassen.

Nun wird der ehemalige Nationalspieler aber wieder auf Schalke gebraucht, um den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen. (Tabelle der Bundesliga)

Gross könnte Huntelaar gegen Köln einsetzen

Am Wochenende hatte Trainer Christian Gross erklärt, dass von beiden Seiten Interesse an einer Zusammenarbeit bestünde.

Sollte Huntelaar den obligatorischen Medizincheck bestehen, könnte er bereits am kommenden Mittwoch in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln sein Comeback feiern. (Bundesliga: FC Schalke 04 - 1. FC Köln am Mittwoch ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)