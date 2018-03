Ismaning, 12. März 2018 – Wer zieht ins Finale des bfv-Rothaus-Pokal ein? Der Karlsruher SC oder Waldhof Mannheim? Die beiden Traditionsklubs, die insgesamt auf 31 Spielzeiten in der Bundesliga zurückblicken, stehen sich im Halbfinale des bfv-Rothaus-Pokals gegenüber. Und der Sieger des prestigereichen Pokalwettbewerbs hat automatisch ein Ticket für den DFB-Pokal sicher. SPORT1 überträgt das Derby am Mittwoch, 18. April, live ab 17:25 Uhr im Free-TV.

Spannender Pokalabend im Wildparkstadion

Waldhof hat sich durch einen 3:2-Sieg nach Verlängerung über den FC-Astoria Walldorf für das Halbfinale qualifiziert. Der Regionalligist hofft gegen den KSC auf seine Außenseiterchance und die Pokalüberraschung. Doch der KSC spielt unter Trainer Alois Schwartz bislang eine starke Drittliga-Saison und strebt die sofortige Rückkehr in die 2. Bundesliga an. Im Endspiel trifft der Sieger auf den Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen dem 1. CfR Pforzheim und dem FC Español Karlsruhe (03.04.18 um 18.30 Uhr in Pforzheim).

Der KSC eroberte zuletzt 2013 den Badischen Pokal, der letzte Pokaltriumph von Waldhof Mannheim datiert aus dem Jahr 1999. Im Vorjahr gewann der FC Nöttingen den Badischen Pokal und wurde in der ersten Runde des DFB-Pokals mit einem Match gegen den Zweitligisten VfL Bochum belohnt.

