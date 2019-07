Hamburg | Ismaning, 24. Juli 2019 – Die Match IQ GmbH, ein Tochterunternehmen der Constantin Medien AG, und der FC St. Pauli haben ihre erfolgreiche Kooperation langfristig verlängert. Die Full-Service Event- und Sportberatungs-Agentur wird den Zweitligisten auch künftig bei der Planung, Organisation und praktischen Umsetzung von Trainingslagern, Freundschaftsspielen und internationalen Reisen unterstützen.

Match IQ ist bereits seit mehreren Jahren Partner des FC St. Pauli und hat unter anderem für den Verein sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr eine Tour in die USA organisiert. Nach der erfolgreichen Premiere 2018 in Detroit, bestritt der Zweitligist in diesem Mai zwei Freundschaftsspiele an der Ostküste. Im Rocco B. Commisso Stadium in New York unterlag St. Pauli New York Cosmos zunächst mit 1:2, bevor gegen den FC Buffalo ein 2:0-Erfolg gelang. Neben internationalen Reisen wird sich Match IQ auch in den kommenden Jahren um die Organisation und den reibungslosen Ablauf von Trainingslagern der Hamburger kümmern.

Bernd von Geldern, Geschäftsführer der FC St. Pauli Merchandising GmbH und Co. KG: „Wir sind froh, gerade auf unseren internationalen Reisen einen so kompetenten Partner wie Match IQ an unserer Seite zu wissen. Ohne die logistische und organisatorische Unterstützung von Match IQ wäre so eine Reise eine Mammutaufgabe.“

Nicholas MacGowan von Holstein, Gründer und Geschäftsführer der Match IQ GmbH: „Die zwei erfolgreichen Reisen in die USA haben gezeigt, welches Potenzial der FC St. Pauli in diesem Markt hat. Auf diesem vielversprechenden Weg wollen wir St. Pauli weiter begleiten und durch unser Knowhow und unsere Kontakte unterstützen.“

Neben dem FC St. Pauli berät Match IQ auch weitere nationale und internationale Topklubs wie Schalke 04, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, Ajax Amsterdam oder PSV Eindhoven im Bereich Internationalisierung und Spieltags-Abwicklung. Um ihre Präsenz in Nordamerika auszubauen, hat die Match IQ GmbH zudem gerade ein neues Büro in New York City eröffnet, das von Erik Stover, der zuvor unter anderem bei New York Cosmos und den New York Red Bulls in leitenden Funktionen tätig war, geführt wird.

