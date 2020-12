Ismaning, 18. Dezember 2020 – Was ist gutes Leadership? Welche Führungsqualitäten braucht ein Trainer, um mit seiner Mannschaft Erfolg zu haben? Diesen Fragen geht der neue SPORT1 Podcast „Leadertalk“ nach, in dem Mounir Zitouni die besten Fußballtrainer Deutschlands zum persönlichen Gespräch lädt. Den Podcast „Leadertalk“ gibt es seit Anfang September dieses Jahres, ab sofort ist das Format nun auch Teil der weiterwachsenden Podcast-Familie von SPORT1, die bereits 16 weitere Formate umfasst. Die neue Folge mit Ex-Bundesligatrainer Robin Dutt (unter anderem Leverkusen, Bremen und Bochum) als Gast ist ab sofort auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar. Die nächsten Ausgaben erscheinen immer alle zwei Wochen am Donnerstag.

Robin Dutt stellt sich den Fragen von Mounir Zitouni

In der neuen „Leadertalk“-Folge hat Mounir Zitouni Trainer Robin Dutt zu Gast. Der 55-Jährige trainierte bis August 2019 den VfL Bochum, zuvor saß er unter anderem bei den Bundesligaklubs Bayer Leverkusen, SC Freiburg und Werder Bremen auf der Trainerbank. Im Podcast spricht Dutt über sein Führungsverständnis, die Wichtigkeit von Selbstreflexion bei Trainern und, was sein Fehler in Leverkusen war. In den vorherigen Folgen, die ab sofort auch alle auf podcast.sport1.de und in der SPORT1 App abrufbar sind, waren bereits Ralf Rangnick, Marco Rose, Sandro Schwarz, Frank Wormuth und Friedhelm Funkel zu Gast.

Das ist Mounir Zitouni

Neben seiner Familie sind der Fußball und das Reisen Mounir Zitounis große Leidenschaft. Dank seines tunesischen Vaters fiel dem Ex-Fußballprofi, der unter anderem für die Kickers Offenbach, FSV Frankfurt, SV Wehen sowie die tunesische U21-Nationalmannschaft gespielt hat, der Sprung zwischen verschiedenen Welten immer leicht. Zuletzt war er 2016 für fast ein Jahr auf Weltreise und hat dabei auf vier Kontinenten viel an Erfahrungen, Menschenkenntnis und Weisheiten gewonnen. 2018 verließ er den kicker und wagte mit viel Mut und Risikobereitschaft den Sprung in die Selbstständigkeit. Er ist davon überzeugt, dass er in seiner neuen Rolle eine berufliche Vision verwirklicht, die viel besser zu seinen Werten und seiner Persönlichkeit passt. Heute geht es ihm vor allem um Tiefgründigkeit, Haltung und Berührbarkeit. Bei seiner Arbeit als Persönlichkeits-Coach, der Menschen zu einem authentischeren Dasein verhilft, fühlt er sich pudelwohl.

Die volle Ladung Sport aufs Ohr: Die Podcast-Familie von SPORT1

Die im September 2019 gestartete SPORT1 Podcast-Familie umfasstneben dem neuen Podcast „Leadertalk“ 16 weitere Formate,die auf podcast.sport1.de und in derSPORT1 App sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar sind. „Lieber Fußball“ ist das Talk-Format: SPORT1 Kolumnist Tobias Holtkamp spricht mit prominenten Gästen aus der Fußballszene einmal im Monat über ihre Liebe zum Fußball. In „Flutlicht an. Im Gespräch mit der Wortpiratin“ stellt Journalistin und Autorin Mara Pfeiffer Menschen in den Mittelpunkt, die im schnelllebigen und lauten Fußballgeschäft oft zu wenig im Rampenlicht stehen.Beim Dritte Liga-Podcast „Audiobeweis“ treffen sich SPORT1 Kommentator Markus Höhner, die Moderatoren Thomas Wagner und Tobias Schäfer sowie Redakteur Yannick Bakic jede Woche in Köln und sprechen über die kleinen und großen Geschichten aus der traditionsreichen Dritten Liga. In „Anstuss. Der Fußballpodcast“ präsentierendie Reporter Fabian Wittke und Michael Augustin aktuelle News und Themen aus dem Fußball mit Fachwissen – aber vor allem auch mit viel Witz, Wortspielen und Stimmen-Imitationen. In „König Fußball – Darauf kannst du wetten!“ dreht sich bei Hartwig Thöne und Colin Clegg alles um das Thema Wetten, sie liefern dabei alle wichtigen Infos zum aktuellen UEFA Champions League-Spieltag.

Für den Interview-Podcast „Sag mal“ trifft SPORT1 Kommentator Daniel Höhr alle zwei Wochen Profisportler, mit denen er über ihre Geschichte, Wendepunkte in ihrer Biografie sowie Begegnungen und Erfahrungen, die sie verändert und geprägt haben, spricht. Im eSports-Podcast „Flex Pick“ blickt Florian Merz, Head of Content eSports bei SPORT1, hinter die Kulissen der eSports-Welt und erklärt ihre Faszination. „Das SPORT1 Corona Update“ liefert die wichtigsten Informationen zur Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf den Sport. Moderator Daniel Höhr spricht zudem mit prominenten Sportlern über ihren Umgang mit der Corona-Krise, geplatzte Olympiaträume und sportliche Existenzen. „Shorts – Strandpunkte mit Julius Brink“ ist der Beachvolleyball-Podcast mit Olympiasieger Julius Brink. Ein Mitglied der SPORT1 Familie ist auch der Sportbusiness-Podcast „Spuzziness. Der Sportbusiness Podcast mit Kim Scholze“, in dem Kim Scholze, Expertin für Outdoor- und Nachhaltigkeitsthemen bei der ISPO, sich mit verschiedenen Sportbusiness-Protagonisten über die wichtigsten aktuellen Branchenthemen unterhält. Nach jeder Runde im DFB-Pokal treffen sich die MML-Podcaster Maik Nöcker, Micky Beisenherz und Lucas Vogelsang zu „Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live“ und sprechen über die Spiele, hinzu kommen Interviews und Interaktionen mit den Fans.

Auch die Podcast-Versionen des populärsten deutschen Fußballtalks „Der CHECK24 Doppelpass“ mit Thomas Helmer, des beliebten Instagram-Formats „Split It!“ mit Lisa Ramuschkat, des „Volleytalks“ mit den Moderatoren Katharina Hosser und Daniel Höhr sowie der „SPORT1 News“ gehören zur SPORT1 Podcast-Familie. Weitere Infos zu den Podcasts und alle bereits veröffentlichten Folgen zum Nachhören gibt es auf podcast.sport1.de .

