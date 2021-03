850.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt sehen den „CHECK24 Doppelpass“ am Sonntag nach dem Personal-Beben auf Schalke mit Thorsten Fink und Maximilian Arnold

Ismaning, 1. März 2021 – Das Personal-Beben auf Schalke hat die TV-Zuschauer am Sonntagmorgen elektrisiert und dem „CHECK24 Doppelpass“ auf SPORT1 neue Bestwerte in der aktuellen Saison eingebracht. Bei den Zuschauern ab drei Jahren (Z3+) verfolgten am Sonntag 850.000 Zuschauer im Schnitt und 1,18 Millionen in der Spitze die von Thomas Helmer und Laura Papendick moderierte Talkrunde. Bei den Zuschauern Gesamt (Z3+) lag der Marktanteil bei 6,1 Prozent. In der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) schalteten 380.000 Zuschauer den „CHECK24 Doppelpass“ ein, was einem sehr guten Marktanteil von 10,4 Prozent entspricht. Zudem generierten die Livestreams auf den digitalen SPORT1 Plattformen, Social-Media- und YouTube-Kanälen 173.500 Abrufe. „Der CHECK24 Doppelpass“ bewahrt somit auch in der laufenden Spielzeit trotz der pandemiebedingten Einschränkungen im Bundesliga-Saisonablauf mit u.a. Geisterspielen seinen Status als unangefochtener Marktführer unter den Fußballtalks in Deutschland.

In „Der CHECK24 Doppelpass“ am Sonntag war Thorsten Fink, Ex-Trainer u.a. des Hamburger SV und FC Basel, zu Gast, zudem sprach Wolfsburg-Profi Maximilian Arnold in einer Liveschalte. Ebenfalls zur Talkrunde gehörten die SPORT1 Experten Stefan Effenberg und Alfred Draxler sowie Frank Linkesch (kicker) und Michael Bröcker (ThePioneer). Die Fernsehzuschauer wurden u.a. mit einer Liveschalte nach Gelsenkirchen und vielen aktuellen Infos über die neuen Entwicklungen beim Tabellenletzten Schalke auf dem Laufenden gehalten, was wiederum Vorlage für die Talkrunde im Studio war, die sich zudem mit den weiteren Brennpunkten der Liga beschäftigte.

Das Talk-Original mit dem Phrasenschwein: „Der CHECK24 Doppelpass“ auf SPORT1

„Der CHECK24 Doppelpass“ zieht seit 1995 die Fans in seinen Bann: Von 11:00 Uhr empfangen Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Laura Papendick sowie die Experten Marcel Reif, Stefan Effenberg, Mario Basler und Alfred Draxler jeden Sonntag die Fußball-Nation – zusammen mit Stargästen aus der Bundesliga und renommierten Sportjournalisten. „Der CHECK24 Doppelpass“ ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen und via Facebook Live zu sehen, steht zudem kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, Marktstandard: TV, SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen)

