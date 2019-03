Das NCAA-Tournament schreibt immer wieder auch Cinderella-Storys.

So auch jetzt beim Duell zwischen UC Irvine (13) und Kansas State (4), das der Außenseiter mit 70:64 für sich entscheiden konnte. Es war der erste Sieg in der Geschichte des Colleges beim NCAA Tournament. Zuvor hatten die Anteaters 2015 ihre einzige Partie beim NCAA-Tournament verloren.

Topscorer bei UC Irvine waren Evan Leonard und Max Hazzard mit jeweils 19 Punkten. Leonard brachte in der Schlussphase mit zwei Dreiern in Folge die Anteaters auf die Siegerstraße. Es war die größte Überraschung in der ersten Runde.

"Wir hatten drei Ziele in diesem Jahr. Die reguläre Saison zu gewinnen, die Turnier-Meisterschaft und ins NCAA-Tournament einzuziehen. Und das nicht nur für ein Spiel", sagte Hazard nach dem Coup seines Teams.

Oregon Ducks schalten favorisierte Badgers aus

UC Irvine hat nun die vergangenen 13 Partien allesamt gewonnen und kann in dieser Form sicherlich noch den einen oder anderen Favoriten überraschen. In der nächsten Runde geht es gegen die Oregon Ducks (12).

Diese schalteten die Wisconsin Badgers (5) nach einem 72:54-Sieg aus. Topscorer bei den Ducks war Payton Pritchard mit 19 Punkten. In der Defensive sorgte Kenny Wooten mit vier Blocks für die Highlights.

"Wir sind hier, um zu spielen. Wir sind hier, um zu gewinnen", erklärte Pritchard die Ambitionen von Oregon nach der Partie.

Auf Seiten der unterlegenen Badgers kamen Khalil Iverson und Ethan Happ auf je 14 Punkte.