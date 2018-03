Endlich geht es wieder los. Die Major League Baseball (MLB) ist aus der langen Winterpause zurück (Die MLB LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM).

Die größte deutsche Hoffnung ist Max Kepler (Minnesota Twins, MLB-Debüt 2015). Der Outfielder schaffte 2016 bei den Twins den Durchbruch zum Stammspieler. Ihm gelangen dabei unter anderem in einem Spiel gleich drei Homeruns.

Baseball ist ein höchst komplexes Spiel mit vielen Regeln und sehr speziellen Begriffen. SPORT1 lüftet ein paar Geheimnisse der Sportart und erklärt Begriffe und Positionen der Spieler.

Die Positionen:

Starting Pitcher (SP): Werfer, der von Beginn an auf dem Mound (Wurfhügel) steht

Relief/relieving Pitcher (RP): Löst den Starting Pitcher ab Closer: Pitcher, der den Sack zu macht/machen kann. Erhält dann einen Save (siehe unten!)

Catcher (C): Der Spieler, der die Bälle des Pitchers fängt

Infield: Bereich um die drei Bases

Infielder (IF): Überbegriff für First Baseman, Second Baseman, Shortstop und Third Baseman

First Baseman (1B): Steht an der ersten Base

Second Baseman (2B): Steht zwischen erster und zweiter Base

Shortstop (SS): Steht zwischen zweiter und dritter Base

Third Baseman (3B): Steht an der dritten Base Outfield Bereich hinter dem Infield

Outfielder (OF): Überbegriff für Left Fielder, Center Fielder und Right Fielder

Left Fielder (LF): Steht im linken Bereich des Outfield aus Sicht des Catchers

Center Fielder (CF): Steht im mittleren Bereich des Outfield aus Sicht des Catchers

Right Fielder (RF): Steht im rechten Bereich des Outfield aus Sicht des Catchers Batter: Spieler, der zum schlagen an der Reihe ist

Designated Hitter (DH): Ein Sonderfall in der American League. Spieler, der nur im Angriff zum Zug kommt und für den Pitcher schlägt

Begriffe:

American League: Die jüngere der beiden Ligen wurde 1901 gegründet und beheimatet populäre Teams wie die New York Yankees und Boston Red Sox. Bis 1996 trafen die Ligen nur in der World Series und dem All-Star Game aufeinander. Seitdem gibt es aber sogenannte auch Interleague-Duelle. Sie besteht aus 15 US-amerikanischen Teams und drei Divisionen.

National League: Die ältere der beiden Ligen, die bereits 1876 ihren Spielbetrieb aufnahm. Sie besteht auf 14 US-Teams und einem kanadischen Team (Toronto Blue Jays) und ebenfalls aus drei Divisionen (East, Central, West).

World Series: Die Endspielserie zwischen den Meistern der American und National League wird im Format Best-of-Seven ausgetragen. Der Heimvorteil wird beim All-Star Game ausgespielt.

Inning: Ein Spielabschnitt beim Baseball. Jedes Team ist je einmal am Schlag und in der Verteidigung. Ein Spiel besteht aus neun dieser Innings. Steht es danach unentschieden, wird immer um ein weiteres Inning verlängert. Das Heimteam beginnt immer mit Wurf und schlägt danach.

Save (S): Ihn erhält der Pitcher, der das Spiel bei einer knappen Führung zu Ende pitcht und den Sieg sicherstellt.

Hit (H): Ein Schlag, durch den ein Spieler eine Base erreicht.

Ball: Ein Wurf außerhalb der Strikezone.

Strike: Wurf innerhalb der Strikezone, bzw. der Batter schwingt nach dem Ball, trifft ihn aber nicht.

Walk (BB: Base on Balls): Bei vier Balls rückt der Batter automatisch auf die erste Base vor, steht einer auf der ersten Base rückt dieser automatisch auf die zweite vor usw.

Strikeout, Flyout, Groundout: Die Arten, auf die ein Schlagmann ausgemacht werden kann. Strikeout bedeutet, er trifft den Ball mit zwei Strikes auf dem Konto nicht. Ein Flyout liegt vor, wenn die Verteidigung den geschlagenen Ball aus der Luft fängt. Beim Groundout schlägt er den Ball auf den Boden, aber die Verteidigung bringt den Ball vor ihm zur ersten Base.

Error (E): Ein Fehler eines Spielers, indem er einen fangbaren Ball nicht fängt oder den Ball schlecht zu seinem Mitspieler wirft und dadurch ein gegnerischer Spieler auf Base oder eine Base weiter kommt.

Run (R): Punkt den ein Spieler erzielt, indem er auf die Home Base (oder Homeplate) kommt.

Home Base/Plate: Der Mittelpunkt des Baseballfeldes. Dahinter erwartet der Catcher den Wurf, der Schlagmann versucht, den Ball zu treffen. Die Runner müssen nacheinander die erste Base, zweite Base, dritte Base und die Home Plate berühren, um einen Punkt zu erzielen.

Balk: Eine illegale Bewegung des Pitchers. Leitet er seine Wurfbewegung in Richtung Home Plate ein, wirft aber nicht, ist das verboten. Jeder Runner darf eine Base weiter rücken.

Run(s) Batted In (RBI): Kommt Spieler A nach einem Hit seines Mitspielers B auf die Home Base, erhält Spieler B einen RBI.

Single: Ein Hit, durch den der Batter die erste Base erreicht.

Double: Ein Hit, durch der Batter die zweite Base erreicht.

Ground Rule Double: Ein Hit, bei dem der Ball einmal im Feld aufspringt und über die Spielfeldbegrenzung in die Zuschauerränge gelangt. Der Spieler darf automatisch auf die zweite Base.

Triple: Ein Hit, durch den der Batter die dritte Base erreicht

Homerun: Der Ball wird zwischen die Foulpfosten in die Zuschauerränge geschlagen. Solo-Homerun: Der Ball wird zwischen die Foulpfosten in die Zuschauerränge geschlagen, die Bases sind nicht besetzt (je nachdem, wie viele Bases besetzt sind, gibt es auch Two-Run- und Three-Run-Homerun).

Grand-Slam-Homerun: Der Ball wird zwischen die Foulpfosten in die Zuschauerränge geschlagen, alle vier Bases sind besetzt.

Inside-the-Park-Homerun: Der Spieler gelangt bei seinem Hit auf die Home Base, ohne dass der Ball das Spielfeld verlässt.

RBI-Single: Ein Hit, durch den der Batter die erste Base erreicht und sein Mitspieler die Homebase (je nachdem, wie weit der Spieler vorrückt gibt es auch RBI-Double und -Triple).

Two-Run-Single: Hit, durch den der Batter die erste Base erreicht und zwei Mitspieler die Homebase (je nachdem, wie weit der Spieler vorrückt und wie viele Spieler die Homebase erreichen gibt es auch Two-Run-Double und -Triple, Three-Run-Double, - Triple).

Hit-by-Pitch (HBP): Bisweilen kommt es vor, dass ein Schlagmann vom Ball getroffen wird. Lässt er sich nicht absichtlich treffen, darf er sofort auf die erste Base vorrücken. Früher warfen Pitcher häufiger absichtlich auf Schlagmänner, die sich zu weit über die Home Plate gelehnt hatten - heute ist dies seltener geworden.