Die Boston Celtics halten in der NBA weiterhin den Kurs Richtung Viertelfinale.

Im zweiten Spiel der Playoff-Serie gegen die Milwaukee Bucks gelang dem Team von Trainer Brad Stevens der nächste Sieg und damit die 2:0-Führung in der Best-of-seven-Serie.

Mit 120:106 ließen die Celtics den Bucks keine Chance. Vor allem ein Spieler brillierte aufseiten von Boston. Youngster Jaylen Brown erzielte 30 Punkte, Karriere-Bestwert für den 21-jährigen Shooting Guard.

Neben Brown zeigte auch Teamkollege Terry Rozier mit 23 Punkten eine starke Vorstellung.

Bei den Bucks war wie so oft "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo bester Werfer. Ihm gelangen 30 Zähler, neun Rebounds und acht Assists. An der Seite des 23-Jährigen stach aufseiten der Bucks vor allem Khris Middleton heraus. Der Small Forward, der im ersten Spiel sein Team mit einem fabelhaften Wurf aus großer Entfernung erst in die Overtime gerettet hatte, erzielte 25 Punkte.

Die nächste Partie zwischen beiden Teams steigt in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 03.30 Uhr. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse)

Raptors gewinnen Partie Nummer zwei

Auch die Toronto Raptors dürfen sich über eine 2:0-Führung in ihrer Playoff-Serie gegen die Washington Wizards freuen. Wie in Spiel eins gelang auch in der zweiten Partie gegen die Wizards ein Sieg. Mit 130:119 ging das Team um Superstar DeMar DeRozan als Sieger vom Feld.

DeRozan selbst war mit 37 Punkten überragender Spieler der Partie. Auf der Gegenseite glänzte John Wall mit 29 Zählern.