Die New York Knicks haben einen neuen Head Coach. Wie das NBA-Team am Montagabend bekannt gab, soll David Fizdale (43) den zweimaligen Meister nach einer weiteren enttäuschenden Saison zurück in die Erfolgsspur führen.

Zur Vertragslänge machten die Knicks keine Angaben. (So steht es in den NBA-Playoffs)

Fizdale, der im vergangenen November bei den Memphis Grizzlies entlassen worden war, ersetzt Jeff Hornacek. Der 54-Jährige wurde Mitte April gefeuert, nachdem New York mit einer Bilanz von 29 Siegen bei 53 Niederlagen erneut klar die Playoffs verpasst hatte.

Trainer-Karussell dreht sich munter weiter

Zuletzt war das Team aus dem Big Apple 2012/13 in der Meisterrunde dabei.

Das Trainer-Karussell dreht sich somit munter weiter: Die Detroit Pistons entließen am Montag Stan Van Gundy und die Phoenix Suns schrieben mit ihrem neuen Trainer sogar NBA-Geschichte.

Auch die Milwaukee Bucks suchen noch einen neuen Coach - und es könnte sogar erstmals eine Frau werden. Die Charlotte Hornets dagegen favorisieren Ettore Messina von den San Antonio Spurs.