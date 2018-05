Nach dem Verpassen der Playoffs in der NBA haben sich die Detroit Pistons von Head Coach Stan Van Gundy getrennt.

"Wir haben entschieden, dass dieser Wechsel nötig ist, um unsere Organisation auf das nächste Level zu bringen", sagte Franchise-Besitzer Tom Gores. Der Nachfolger des 58 Jahre alten Trainers steht noch nicht fest.

Sein Vertrag lief ursprünglich noch ein weiteres Jahr. Van Gundy stand vier Jahre lang in der sportlichen Verantwortung beim früheren Meister. (So steht es in den NBA-Playoffs)

Der Einzug in die Playoffs gelang unter dem US-Amerikaner nur in der Saison 2015/2016, damals war jedoch nach vier Niederlagen gegen die Cleveland Cavaliers bereits in der ersten Runde Schluss.

Die diesjährige Saison beendete Detroit, das während des Spieljahrs den fünfmaligen All Star Blake Griffin verpflichtet hatte, lediglich auf Rang neun der Eastern Conference.