Paul George von den Oklahoma City Thunder ist erfolgreich an seinem linken Knie operiert worden. Dies teilte der Klub mit. (Die NBA-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US )

Der 28-Jährige muss nach dem arthroskopischen Eingriff etwa sechs bis acht Wochen pausieren.

In seiner ersten Saison für OKC legte George 21,9 Punkte, 5,7 Rebounds und 3,3 Assists auf, erlebte aber enttäuschende Playoffs.

Der fünfmaliger All Star scheiterte mit den Thunder bereits in der ersten Playoff-Runde an den Utah Jazz. (SERVICE: So steht es in den NBA-Playoffs)

Die Zukunft des Forward ist derweil ungewiss. Sollte George seine 20,7 Millionen Dollar schwere Spieleroption für die kommende NBA-Saison nicht ziehen, wird er im Sommer 2018 Unrestricted Free Agent.

George wird immer wieder bei den Los Angeles Lakers ins Gespräch gebracht.