Es war, als stünde ein anderes Team auf dem Feld.

In den ersten beiden Partien der Finalserie der Eastern Conference machten die Boston Celtics LeBron James und seine Cleveland Cavaliers nass. Doch in der dritten Begegnung hat sich das Blatt gewendet - und wie!

Mit 116:86 haben die Cavs, die erstmals in eigener Halle antreten konnten, ihren Gegner vom Parkett gefegt. Für die Celtics gab es dagegen gar nichts zu holen, und das von Anfang an. (Die NBA-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US )

Cavs-Defense steht gut

Im Gegensatz zu den beiden ersten Spielen stand die Defense der Cavs gut. Nach den ersten sieben Minuten hatte das Team von Trainer Tyronn Lue erst vier Punkte zugelassen, dabei aber bereits 20 selbst erzielt. Die im ersten Viertel schwache Wurfquote der Celtics tat ihr übriges.

Die verbesserte sich zwar mit Beginn des zweiten Abschnitts, näher kam das Team von Headcoach Brad Stevens dennoch nicht heran. Zur Halbzeit lagen die Cavs mit 20 Punkten in Führung.

Auch in den Vierteln drei und vier verbesserte sich die Lage für die Celtics nicht. Der Rückstand auf Cleveland wuchs immer mehr. Am Ende hatte Boston ganze 30 Zähler weniger auf das Scoreboard gebracht als die Cavs.

Nicht nur eine verbesserte Defense, auch ein bärenstarker LeBron James war für den Erfolg seines Teams entscheidend. Mit 27 Punkten, fünf Rebounds und zwölf Assists legte der Small Forward ein Double-Double auf. Gleiches gelang Teamkollege Kevin Love mit 13 Zählern, 14 Rebounds und vier Assists.

Celtics mit schlechter Punkteausbeute

Generell zeigte sich der Finalist aus dem Vorjahr verbessert. Alle fünf Starter warfen zweistellige Punktzahlen. (SERVICE: So steht es in den NBA-Playoffs)

Bei den Celtics gelang dies nicht. Jayson Tatum war mit 18 Punkten bester Werfer des Teams, Terry Rozier kam auf 13 Zähler.

Nach der Partie herrschte bei den Celtics Ernüchterung. "Sie haben uns einfach übertrumpft", konstatierte Trainer Stevens. Auch Point Guard Terry Rozier musste feststellen: "Wir haben heute Dinge gemacht, die wir nicht wollten."

Bei den Cavs war dagegen ein starker Zusammenhalt spürbar. "Selbst wenn Dinge nicht geklappt haben, sind wir füreinander in die Bresche gesprungen", sagte LeBron James nach der Partie.

In der Playoff-Serie liegen die Celtics immer noch mit 2:1 in Führung. Die nächste Partie findet in der Nacht auf Dienstag erneut in der Halle der Cleveland Cavaliers statt.