LeBron James überragte mit 51 Punkten in Spiel 1 der NBA-Finals.

Trotzdem verließ ein enttäuschter Superstar mit seinen Cleveland Cavaliers das Feld als Verlierer.

Denn gegen Golden States Star-Trio um Steph Curry, Klay Thompson und Kevin Durant stand "King James" mal wieder allein auf weiter Flur.

Die Warriors entschieden das erste Finalspiel der Best-of-seven-Serie vor allem dank einer geschlossen Mannschaftsleistung mit 124:114 nach Overtime für sich und führen nun 1:0.

Während neben LeBron nur Kevin Love (21 Punkte, zehn Rebounds) und J.R. Smith (zehn Punkte) zweistellig scorten, waren es beim Titelverteidiger aus der Bay Area gleich fünf Spieler.

Curry führte Golden State mit 29 Zählern, sechs Rebounds und neun Assists an und wurde dabei von Durant (26/9/6) und Thompson (24), Draymond Green (13) sowie Shaun Livingston (10) bestens unterstützt.

Cavs verpassten Sieg wegen Smith-Aussetzer

Dabei hatten die Cavs in der regulären Spielzeit sogar den Überraschungssieg selbst in der Hand, doch Smith machte einen folgenschweren Fehler.

Beim Stand von 107:106 für die Warriors hatte Cleveland nochmal den Ball: Thompson beging aber an Hill ein taktisches Foul, sodass der Cavs-Guard an die Freiwurflinie musste.

Von dort aus traf Hill aber nur den ersten Wurf. Beim zweiten Versuch holte sich dann Mannschaftskollege Smith immerhin den Rebound. Doch dann der unfassbare Aussetzer!

Offenbar ging J.R. von einer Führung seines Teams aus und dribbelte die Restzeit herunter, anstatt zu werfen - mit 107:107 ging es in die Overtime.

Warriors machen in der Overtime alles klar

In der Verlängerung zog dann der Titelverteidiger schnell auf sieben Punkte davon. James wirkte ziemlich kaputt und konnte die drohende Niederlage nicht mehr verhindern.

So war die phänomenale Leistung von LeBron mit 51 Punkten (19/32 FG), acht Rebounds und acht Assists, gleichzeitig auch sein Carreer High in den NBA-Finals, letztlich wertlos.

Spiel 2 findet am 4. Juni (2 Uhr LIVE bei SPORT1 US) wieder in Oakland statt.

---

Lesen Sie auch:

So kann LeBron die Warriors knacken

Cavs-Coach offenbart Angstzustände