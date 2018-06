Superstar LeBron James von Vizemeister Cleveland Cavaliers hat die letzten drei Spiele des NBA-Finales mit gebrochener rechter Hand absolviert. Das sagte der 33-Jährige nach der entscheidenden 85:108-Niederlage gegen den alten und neuen Champion Golden State Warriors.

James hatte sich die Verletzung bei einem Wutausbruch direkt nach dem Auftaktspiel der Best-of-Seven-Serie zugezogen, die Cleveland 0:4 verlor.

"Meine Emotionen sind mit mir durchgegangen. Ich habe in den letzten drei Partien mit gebrochener Hand gespielt", sagte James am Freitag. Er habe nach der bitteren Pleite im ersten Duell in Oakland (114:124 n.V.) "aus vielen Gründen" gegen eine Schreibtafel geschlagen.

Einer dieser Gründe dürfte sicherlich die Aktion von J.R. Smith zum Ende der regulären Spielzeit gewesen sein. James' Teamkollege hatte den Ball in der Annahme, in Führung zu liegen, zur Mittellinie gedribbelt.

"Ich wusste, wie wichtig dieses Auswärtsspiel war, was ein Sieg für uns bedeutet hätte", sagte James. "Eine solche Gelegenheit, bei Golden State zu gewinnen, bekommt man eigentlich nicht." James trug seitdem eine Schiene, wenn er nicht trainierte oder in der Öffentlichkeit zu sehen war.

James beendete das Finale mit einem Schnitt von 34 Punkten, zehn Assists und 8,5 Rebounds. Ob der dreimalige NBA-Champion in Cleveland bleibt, ist offen.