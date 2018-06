Ab dem 1. Juli dürfen Teams offiziell mit Spielern verhandeln, ehe am 7. Juli die Unterschriften erfolgen. Die Gerüchteküche ist bereits am brodeln (So läuft die Free Agency in der NBA).

Jordan steigt aus - Weg zu Mavs frei

LeBron James steigt aus

Verhandlungen um Jordan eingeschlafen

SPORT1 fasst Gerüchte und fixe Trades zusammen.

+++ Jordans Weg zu Mavericks frei +++

Jetzt ist es raus! DeAndre Jordan hat seine Spieler-Option bei den Los Angeles Clippers über 24,1 Millionen Dollar nicht gezogen und ist damit Free Agent. Der Center wurde von den Clippers via Twitter bereits mit den Worten "Danke, DeAndre" verabschiedet.

Jetzt ist der Weg frei für einen Wechsel des 29-Jährigen zu den Dallas Mavericks. Das Team mit den Deutschen Dirk Nowitzki und Maxi Kleber ist Jordans bevorzugtes Ziel - trotz der unrühmlichen Vorgeschichte zwischen Jordan und den Mavs.

Jordan entschied sich 2015 trotz vorheriger Zusage gegen einen Wechsel nach Texas und für einen Verbleib bei den den Clippers. Einen solchen Tabubruch hatte es in der NBA zuvor fast nie gegeben. Drei Jahre später scheint der Deal nun fix.

Um Platz unter dem Salary Cap (Gehaltsobergrenze) zu schaffen, verzichteten die Mavericks darauf, Dirk Nowitzkis Option auf Vertragsverlängerung über 5 Millionen Euro zu ziehen. Dallas hat jetzt 27 Millionen Dollar Gehaltsspielraum offen. Sollte es mit dem Jordan-Wechsel klappen, ist jedoch davon auszugehen, dass Nowitzki danach einen neuen Vertrag unterschreibt.

Jordan, der bei den Clippers seit 2008 unter Vertrag stand, verbuchte in der vergangenen Saison durchschnittlich zwölf Punkte und holte sich 15,2 Rebounds pro Spiel.

+++ Clippers doch nicht abgeneigt bei Matthews? +++

Eigentlich hieß es ja, dass Clippers keinen Bock auf Wesley Matthews haben. Doch laut Mark Stein (New York Times), sei das Franchise aus Los Angeles doch nicht komplett gegen eine Aufnahme.

Daher besteht nun doch wieder die Möglichkeit zu seinem Sign-and-Trade von Jordan zu den Mavs...

+++ Verhandlungen um Jordan eingeschlafen +++

Wie NBA-Guru und ESPN-Mann Adrian Wojnarowski getwittert hat, gibt's bei DeAndre Jordon noch keinen neuen Stand, die aktuelen Verhandlungen seien eingeschlafen.

Die Clippers bieten ihrem Center 24,1 Millionen Dollar - allerdings nur bis 23.59 Uhr (Ortszeit), also 05.59 Uhr unserer Zeit.

Zeichnete sich zuletzt ein Sign-and-Trade mit den Mavs ab, sei das Ganze nun eingeschlafen, so Woj.

Jordan könnte trotzdem noch aussteigen und einen Free-Agent-Deal den Dallas Mavericks abschließen. Möglich? Durchaus.

+++ LeBron und der Decision Cave in der Karibik +++

Der Superstar befindet sich aktuell in der Karibik, dort soll er mit seinen Freunden und engsten Vertrauten zusammensitzen und über die Entscheidung nachdenken.

Der Raum, in dem sich alle Beteiligten befinden, nennen US-Medien "Decison Cave" - der "Entscheidungsraum". Man darf gespannt, wann dort eine Entscheidung fällt.

+++ Nun wird gewartet +++

James wird bis 6 Uhr morgen Früh offiziell Unrestricted Free Agent sein, dabei wird eine zeitnahe Entscheidung des Kings erwartet.

Noch vor dem 4. Juli? Zumindest spekulierte das zuletzt ESPN-Insider Brian Windhorst. Der behauptet jetzt, dass sich LeBron zwischen den Lakers und den Cavs entscheiden würde.

+++ James: Lakers oder 76ers? +++

Die heißesten Interessenten sollen die LA Lakers und die Philadelphia 76ers sein. Die Housten Rockets sind offenbar raus, sie hätte für ihr Super-Team ein Sign-and-Trade benötigt, das ist nun allerdings nicht mehr drin.

+++ Medien: LeBron steigt aus +++

War's das schon? Ist das ganz große dinge schon am Anfang hochgegangen? Der Berater von LeBron James soll den Cavs gerade mitgeteilt haben, dass er die Option nicht zieht. Somit wäre er nun Free Agent.

+++ Mavs-Center wird Free Agent +++

Die Dallas Mavericks verzichten auf die Dienste von Salah Mejri.

Die Mavs haben ihr Angebot an den Backup-Center zurückgezogen, weswegen Mejri zum Unrestricted Free Agent wird und sich jedem Team anschließen kann. Das berichtet Yahoo Sports.

Dallas hat bei diesem Move womöglich einen Trade für DeAndre Jordan im Kopf.

+++ Young zieht Player Option +++

Thaddeus Young bleibt bei den Indiana Pacers. Der Forward hat seine Spieleroption für die Saison 2018/19 gezogen.

Das berichtet ESPN. Young streicht in der kommenden Spielzeit dadurch 13,7 Millionen Dollar ein. Im Vorjahr erzielte er 11,8 Punkte und 6,3 Rebounds im Schnitt.

Der 30-Jährige hatte überlegt, ob er zum Unrestricted Free Agent wird, entschied sich aber für einen Verbleib. Die Pacers waren eine der Überraschungen und scheiterten in den Playoffs erst im siebten Spiel an LeBron James und den Cleveland Cavaliers.

+++ Sorgt OKC-Star für das erste Beben? +++

Laut ESPN hat Paul George die Verantwortlichen der OKC Thunder informiert, dass er seine Vertragsoption für 18/19 nicht ziehen und damit auf dem Free-Agent-Markt sein wird. Zwar wird der Small Forward immer wieder als möglicher Partner von LeBron James in einem Wechsel zu den Lakers genannt, jedoch sind auch Philadelphia und Houston an ihm interessiert.

Das heißt aber nicht automatisch, dass er OKC verlässt. Mit Russell Westbrook versteht er sich der 28-Jährige sehr gut. Seine Entscheidung könnte aber den nächsten Domino-Effekt auslösen.

+++ James hat die Qual der Wahl +++

Die Zukunft von Superstar LeBron James bewegt die gesamte NBA. Der 33-Jährige hat bei den Cavs noch einen Vertrag über ein Jahr, es gilt jedoch als fast sicher, dass sich James seine Ausstiegsoption zunutze macht und Cleveland verlässt.

Interesse am vierzehnmaligen All-Star dürfte praktisch jedes Team haben - momentan kristallisieren sich jedoch drei Klubs als Topfavoriten heraus. Bei den Lakers wird der 33-Jährige immer wieder gehandelt. Seine Familie lebt ohnehin in L.A. und das Team hat viele aufstrebende Spieler. So sicherten sich die Lakers erst vor kurzem beim NBA-Draft die Dienste der deutschen Top-Talente Moritz Wagner und Isaac Bonga.

Auch die Houston Rockets sind immer wieder in der Verlosung dabei. Mit James Harden und Chris Paul - falls er verlängert - stehen zwei Topstars bereit. Auch die Titelchance ist für LeBron enorm groß. Allerdings müssen die Rockets im Fall der Fälle bei den Gehältern etwas zaubern.

Als drittem Team werden den 76ers große Chancen ausgerechnet. In Philadelphia ist mit Joel Embiid und Rookie of the Year Ben Simmons eine hoffnungsvolle Truppe am Werk, James könnte es auch dort weit bringen. Und auch die Sixers selbst haben großes Interesse am 33-Jährigen. Laut NJ.com versucht Philadelphia alles, um im Cap genügend Platz für den Superstar zu haben.

Jedoch ist auch ein Verbleib in Cleveland noch nicht ganz vom Tisch. Laut dem früheren ESPN-Reporter Ryen Russillo versucht James herauszufinden, ob andere Stars zu ihm nach Cleveland kommen würden.

+++ Leonard will nach LA - Spurs bevorzugen Wechsel in den Osten +++

Laut amerikanischen Medienberichten möchte Kawhi Leonard die San Antonio Spurs nach sieben Jahren verlassen. Grund dafür soll unter anderem die unterschiedliche Auffassungen von Spieler und Team bezüglich des Umgangs mit der Wadenverletzung des All-Stars sein.

Während die Spurs mit einem 219-Millionen-Dollar-Vertrag um den Verbleib des Forwards buhlen, soll dieser bereits die Los Angeles Lakers als neues Wunschziel auserkoren haben.

Allerdings sind auch die Bosten Celtics an den Diensten des 27-Jährigen interessiert. Passend dazu kommt laut USA Today im Falle eines Wechsels für die Spurs ohnehin nur ein Trade in die Eastern Conference in Frage.

+++ Mavs wagen zweiten Versuch bei Jordan +++

Vor drei Jahren sorgte DeAndre Jordan für einen Eklat: Trotz vorheriger Zusage an die Mavericks entschied sich der Center damals für einen Verbleib bei den Los Angeles Clippers. In Dallas scheinen sie diesen Tabubruch inzwischen aber abgehakt zu haben und wollen einen neuen Vorstoß wagen.

Wie mehrere US-Medien berichten, untersuchen die Texaner aktiv mögliche Trade-Szenarien um Jordan. Der Center hat bis Freitag 18 Uhr die Option, seine Player Option über 24,1 Millionen Dollar bei den Clippers zu ziehen. Dann könnten die Mavericks bis zum Start der Free Agency am Sonntag ein Tauschgeschäft mit den Kaliforniern aushandeln, in das vermutlich Wesley Matthews involviert wird.

Kleines Problem: Die Clippers sollen laut NBA-Insider Marc Stein keine große Lust auf einen Trade mit Matthews haben, weshalb sich die Mavs etwas Besseres einfallen müssen - und die Zeit drängt.

Denn sollte der Big Man aus seinen Vertrag aussteigen, müssten ihn die Mavs im Wettbieten in der Free Agency überzeugen – Deja-vu-Gedanken inklusive.

+++ Zipser liebäugelt mit Rückkehr nach Deutschland +++

Die zweite Saison bei den Chicago Bulls lief für Paul Zipser alles andere als zufriedenstellend. Nach einer soliden Rookie-Saison war er bei den Bulls in seinem zweiten Jahr nicht mehr wirklich zum Zug gekommen. Lediglich auf vier Punkte und 15,3 Minuten Spielzeit kam der Heidelberger in 54 Spielen.

Entsprechend verhalten fiel daher sein Saisonfazit aus: "Ich bin mir für meine Karriere ganz sicher, dass ich so ein Jahr wie das vergangene nicht noch einmal erleben möchte. Da sehe ich einfach keinen Sinn. Der Spaßfaktor ist nicht da, wie ich ihn sonst bei diesem Sport liebe", erklärte er im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Noch bis Mitte Juli können die Bulls eine Option für den 24-Jährigen ziehen, wovon dieser aber nicht ausgeht. Für den Fall eines vorzeitigen Endes seines NBA-Engagements bringt sich bereits der deutsche Meister Bayern München ins Spiel.

"Paul ist unser Junge. Er ist unser Spieler. Er ist Bayern-München-Spieler. Wenn er Interesse hat, für Bayern München zu spielen, werden wir nicht nein sagen", kündigte Sportdirektor und Geschäftsführer Marko Pesic an.

+++ Schröder will Atlanta verlassen +++

Der Vertrag von Dennis Schröder bei den Atlanta Hawks läuft zwar noch bis 2020, dennoch will der Braunschweiger weg. Anscheinend sieht er in Atlanta keinerlei Perspektiven mehr. Als mögliche Ziele hat der 24-Jährige die Indiana Pacers und die Milwaukee Bucks ausgemacht.

Bei den Pacers verbindet ihn eine Freundschaft mit Victor Oladipo, bei den Bucks steht mit Mike Budenholzer ab kommender Saison sein langjähriger Trainer an der Seitenlinie. Ob sich eines der beiden Teams ein Engagement von Schröder vorstellen kann, ist allerdings unbekannt.

Mit Trae Young (kam per Trade aus Dallas) sicherte sich Atlanta am Draft-Tag bereits einen vielversprechenden Guard, der einen Abgang Schröders wahrscheinlicher macht.

+++ Houston-Star fordert Maximalvertrag +++

Seit 2017 trägt Chris Paul das Trikot der Houston Rockets. Fraglich allerdings wie lange noch. Nach mehreren Medienberichten will der Free-Agent auf jeden Fall einen Maximalvertrag (205 Millionen über fünf Jahre) bei den Rockets, anderenfalls liebäugelt er mit einem erneuten Tapetenwechsel.

Fraglich ob sich Houston, ob des Interesses an LeBron James, darauf einlassen wird. Die Behauptung, dass zwischen Paul und dem Klub deshalb Spannungen herrschen, wurde jedoch inzwischen widerrufen. Auch der Fakt, dass sich der Point Guard in der Umgebung von Houston ein Haus gekauft hat, spricht eher für einen Verbleib.