Großmaul LaVar Ball hat wieder zugeschlagen.

In einem Interview mit Fanatic View prahlte er, dass er keinen geringeren als den vierfachen NBA-MVP LeBron James im "Eins-gegen-Eins" geschlagen hätte.

"James ist zu schwach", begründet Ball dies: "In meiner Blütezeit konnte mich niemand stoppen."

Auf die Frage, ob es denn Video-Mitschnitte aus seinen angeblichen Glanzzeiten gebe, um seine Prahlerei zu unterstreichen, antwortete er: "Ich brauche kein Video. Das ist alles in meinem Kopf."

James Teamkollege von Sohn Lonzo

Zur genaueren Einschätzung: Ball spielte eine Saison College-Basketball an der Washington State University, in der er durchschnittlich auf 2,2 Punkte kam. James legte in der vergangenen Saison 27,5 Punkte für NBA-Finalist Cleveland Cavaliers auf.

Brisant ist, dass James ab der kommenden Saison Teamkollege seines Sohnes Lonzo bei den Los Angeles Lakers ist. Obwohl Vater Ball von James' Stärke (113 Kilogramm) nicht sonderlich beeindruckt scheint, traut er ihm zu, gemeinsam mit seinem Sohn mehrere Meisterschaften für die Lakers zu holen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ball extravagante Behauptungen über seine ehemalige Stärke auf dem Basketballcourt aufstellt. Im vergangenen Jahr behauptete er kühn, dass er Michael Jordan zu seinen besten Zeiten im Eins-gegen-Eins bezwungen - ja gar vernichtet - hätte.

