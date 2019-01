Für die Dallas Maverick klappte es zuletzt in der Fremde überhaupt nicht. Nach neun Niederlagen in Serie durfte sich das Team von Head Coach Rick Carlisle nun endlich wieder über einen Auswärtssieg freuen. Bei den Charlotte Hornets triumphierten die Mavs mit 122:84.

Mit entscheidend für den ungefährdeten Sieg: ein neuer Franchiserekord. Im ersten Viertel verwandelten die Mavericks sage und schreibe zehn Dreier. Dies gelang dem Team bisher noch nie.

Und Dallas ließ nicht nach, auch wenn sie mit 23 Punkten im zweiten Abschnitt nicht an die 42 Zähler aus dem ersten Viertel herankamen. Dass es am Ende dennoch mit einer 65:41-Führung in die Pause ging, war auch der mehr als nur dürftigen Leistung der Hornets geschuldet. Als diese sich in der Halbzeitpause auf den Weg in die Kabine machten, blieben Buh-Rufe im Spectrum Center nicht aus.

Doncic und Smith Jr. beste Werfer

Doch auch in den Vierteln drei und vier wurde es für die Fans vor Ort nicht besser. Die Mavs spielten weiter auf einem guten Niveau, die Hornets waren dagegen in jedem Viertel unterlegen.

Vor allem dank den beiden Youngstern Luka Doncic und Dennis Smith Jr. lief bei Dallas vieles zusammen. Beide brachten jeweils 18 Punkte auf das Scoreboard und waren damit Topscorer ihres Teams. Rookie Doncic legte mit zehn Rebounds sogar ein Double-Double auf das Parkett.

Dirk Nowitzki kam ebenfalls zum Einsatz, wenn auch nur kurz. In sieben Minuten erzielte er dank zwei Dreiern sechs Punkte. Zwei weitere Dreier-Versuche verfehlten dagegen ihr Ziel. Maxi Kleber stand ebenfalls auf dem Parkett. In zwölf Minuten steuerte er acht Punkte und vier Rebounds bei.

Bei den Hornets war Kemba Walker mit elf Zählern bereits der beste Werfer seines Teams.

Mit 18 Siegen und 19 Niederlagen stehen die Mavericks in der Western Conference auf Rang elf, die Hornets rangieren im Osten mit derselben Bilanz auf Platz sieben. (Service: Tabellen der NBA)