NBA, Playoffs: Golden State Warriors schlagen LA Clippers - 76ers schlagen Nets

Die Golden State Warriors sind zurück in der Spur.

Nach ihrem katastrophalen Mega-Einbruch in Spiel zwei gegen die Los Angeles Clippers drehten Stephen Curry und Co. in Spiel drei den Spieß um und siegten mit 132:105. Damit gingen sie in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 in Führung und haben den Heimvorteil zurückerobert. In Spiel zwei hatten sie einen 31-Punkte-Vorsprung aus den Händen gegeben - der größte Einbruch der NBA-Geschichte.

Topscorer war Kevin Durant mit 38 Punkten. Curry, der mit Foulproblemen kämpfte, kam auf 21 Zähler. Bei den Clippers war Center Ivica Zubac mit 18 Zählern der beste Punktesammler.

Im Staples Center von Los Angeles legte der Titelverteidiger einen furiosen Start aufs Parkett. Sie starteten mit einem 22:9-Lauf in die Partie und trafen im ersten Viertel 73 Prozent ihrer Würfe. So stand es nach zwölf Minuten bereits 41:24 für die Warriors und das Publikum in Los Angeles war schon verstummt.

Während die Gäste am Ende der Partie eine Wurfquote von 54 Prozent aufwiesen, trafen die Clippers lediglich 37 Prozent ihrer Würfe und waren so gegen das Offensivfeuerwerk der Dubs ohne Chance. Am Sonntagabend haben die Warriors die Chance, sich in Spiel vier einen Matchball zu erspielen.

76ers siegen ohne Embiid

Auch die Philadelphia 76ers haben sich den Heimvorteil zurückgeholt.

Sie gewannen bei den Brooklyn Nets mit 131:115 und mussten dabei auf Center Joel Embiid verzichten.

Derweil droht den Denver Nuggets, die den Warriors lange Zeit im Kampf um Platz eins die Stirn boten, vor dem Aus in der ersten Runde. Sie verloren gegen die San Antonio Spurs mit 108:118 und liegen in der Serie nun mit 1:2 in Rückstand.

