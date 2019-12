Es war wie ein vorgezogenes Finale.

In der NBA trafen in der Nacht die Milwaukee Bucks auf die Los Angeles Lakers und damit die beiden Teams mit der jeweils besten Bilanz aufeinander. Dank "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo durften sich am Ende die Bucks über einen Erfolg freuen.

Der Grieche zeigte gegen die Lakers eine bärenstarke Performance, erzielte 34 Punkte, elf Rebounds, sowie sieben Assists und überzeugtem mit einem neuen Karrierebestwert von fünf verwandelten Dreiern bei acht Versuchen.

Antetokounmpo bärenstark

Der 25-Jährige trug mit seiner Leistung entscheidend zum 111:104-Sieg gegen die Lakers bei. Vor allem, weil LA bereits in der ersten Halbzeit kaum eine Antwort auf Antetokounmpo fand. Doch die zwischenzeitliche 21-Punkte-Führung der Bucks sollte noch nicht das Ende bedeuten.

Nachdem Anthony Davis in den vergangenen Spielen mit Knöchelproblemen ausgesetzt hatte, stand er gegen Milwaukee ganze 43 Minuten auf dem Parkett. 15 seiner 36 Zähler erzielte er dabei nach der Pause und ließ die Lakers weiter an einen möglichen Sieg glauben. Mit zusätzlichen zehn Rebounds brachte es Davis auf ein Double-Double, aus der Distanz blieb er mit einer Quote von null von sechs jedoch schwach.

LeBron mit Triple-Double

Sein kongenialer Partner LeBron James legte mit 21 Punkten, zwölf Rebounds und elf Assists sogar ein Triple-Double auf das Parkett, er verursachte jedoch auch mehrere Turnover.

Nach der Halbzeit arbeiteten sich die Lakers zwar noch einmal an Milwaukee heran, die 42 erzielten Punkte der Bucks aus dem zweiten Viertel holten LeBron und Co. jedoch nicht mehr auf.

Mit 25 Siegen bei nur vier Niederlagen rangieren die Bucks weiterhin auf Rang eins im Osten, die Lakers stehen bei einer Bilanz von 24:5 im Westen ebenfalls ganz oben.