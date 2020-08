Der junge deutsche Radsportler Jan Riedmann ist nach einem Unfall bei einer Trainingsfahrt ums Leben gekommen. Er wurde 17 Jahre alt.

Der tödliche Unfall ereignete sich Samstag im bayrischen Rad-Hochburg Karbach, als Riedmann von einem 58 Jahre alten Autofahrer beim Abbiegen die Vorfahrt genommen wurde und mit dem PKW kollidierte. Am Sonntag erlag der junge Athlet, der im nächsten Jahr sein Abitur machen wollte, seinen schweren Kopfverletzungen trotz schneller Hilfe in der Uniklinik von Würzburg.

Riedmann war Teil des Teams von Auto Eder Bayern, einer Nachwuchsriege des UCI-World-Teams Bora-hansgrohe. Dieses bestätigte den schrecklichen Vorfall am Montag per Twitter: "Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Jan Riedmann nach einem tragischen Unfall am Wochenende." Das Team sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus.

Riedmanns Vater war selbst einst Radfahrer in der Bundesligamannschaft Bayerns und gab seine Begeisterung für den Sport an seinen Sohn weiter.

Auch der Weltklasse-Fahrer Peter Sagan nahm Anteil am Schicksal der Riedmann-Familie und schrieb bei Twitter: "Der Tod eines Radfahrers bei einem Verkehrsunfall sind solch traurige Nachrichten. Meine tiefstes Mitgefühl gilt Jans Familie und seinen Lieben."