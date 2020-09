Was schon lange vermutet wurde, ist nun bestätigt worden.

NBA-Star Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks wird zum zweiten Mal in Folge zum wertvollsten Spieler der regulären Saison ausgezeichnet.

Dies gab die Liga am Freitagabend bekannt. Zuvor war dies lediglich Stephen Curry (2016) gelungen.

In der Hauptrunde der Saison 2019/20 war Antetokounmpo kaum zu stoppen. Mit 29,5 Punkten und 13,6 Rebound stellte der 25-Jährige gleich zwei neue Karrierebestwerte auf. Dazu kamen noch 5,6 Assists und jeweils ein Steal und Block pro Spiel.

Mit den Milwaukee Bucks erzielte er die beste Bilanz in der Eastern Conference. In den Play-offs war aber bereits früh Schluss. In den Conference-Halbfinals musste man sich den Miami Heat geschlagen geben.

Gleichstand mit Olajuwon und Jordan

Ende August hatte der "Greek Freak", so sein Spitzname, bereits die Auszeichnung als Defensive Player of the Year erhalten.

Der Forward wird somit erst der dritte Spieler der Liga-Geschichte, der in einer Saison sowohl den MVP-Award als auch die Auszeichnung für den besten Defensivspieler erhält.

Nur Hakeem Olajuwon (1994) und Michael Jordan (1988) erhielten bisher beide Auszeichnungen in einer Saison.