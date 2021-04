Die Los Angeles Lakers mussten sich im Duell mit dem Tabellenführer der Western Conference, den Utah Jazz, mit 97:111 geschlagen geben. (SERVICE: Alles zur NBA)

Mit dem Sieg konnten sich die Jazz für die 115:127-Pleite von vor zwei Tagen revanchieren. Bester Werfer des Spitzenreiters war Jordan Clarkson mit 22 Punkten, Joe Ingles steuerte 21 Zähler und fünf Dreier hinzu.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Bei den Lakers war Talen Horton-Tucker, der von der Bank kam, mt 24 Punkten erfolgreichster Schütze. Der Shooting Guard sorgte damit für einen Karriere-Bestwert. Dennis Schröder erzielte 15 Zähler, vier Rebounds und sechs Assists. (SERVICE: Tabelle der NBA)

Die Franchise aus L.A. musste nach wie vor auf ihr Superstar-Duo LeBron James und Anthony Davis verzichten. Bei Davis wird es nur noch ein paar Tage bis zu seiner Rückkehr dauern, der 28-Jährige leiste im Training laut Lakers-Coach Frank Vogel schon "gute Arbeit".

Auch "King James", der seit dem 20. März außer Gefecht gesetzt ist, habe bereits mit "leichtem Training" begonnen, so Vogel.

An eine Titelverteidigung will Vogel derzeit nicht denken: "Ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, um ehrlich zu sein. Selbst wenn Anthony zurückkehrt, wird es sich um kurze, begrenzte Einsatzzeiten handeln. Wir sind immer noch in einer Phase, in der wir konkurrieren müssen und Spiele größtenteils ohne diese Jungs gewinnen müssen."