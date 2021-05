Basketball-Talent Franz Wagner will seinem Bruder Moritz in die NBA folgen und meldet sich für den kommenden Draft an.

Dies teilte der 19-Jährige am Dienstag in einem offenen Brief mit. Der 2,05 m große Forward entschied sich damit gegen ein drittes College-Jahr mit den Michigan Wolverines.

Wagner: "Der richtige Schritt für mich"

"Es ist mein großer Traum, in der NBA zu spielen, und dafür habe ich extrem hart gearbeitet. Nach Gesprächen mit meinen Trainern und meiner Familie weiß ich, dass ich dafür bereit bin. Es ist der richtige Schritt für mich", schrieb der Berliner und fügte launig an: "Wenn Moe in der Liga spielen kann, dann nehmen die ja anscheinend jeden."

Franz Wagner war mit ALBA Berlin 2019 deutscher Vizemeister geworden, ehe er in die USA wechselte. Sein gut vier Jahre älterer Bruder Moritz war ebenfalls von ALBA ans College nach Michigan gezogen und war beim 2018er-Draft an 25. Stelle von den Los Angeles Lakers ausgewählt worden, hat sich aber noch nicht in der NBA durchgesetzt.

Ende April hatte er sich vertragslos Orlando Magic angeschlossen, es ist bereits sein viertes Team in der Eliteklasse. (Die Tabellen der NBA)

Der Draft 2021 findet am 29. Juli im Barclays Center in Brooklyn/New York statt.