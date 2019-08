Jakob Johnson befindet sich mit den New England Patriots bereits in guter Frühform.

Der deutsche Full Back feierte mit dem NFL-Champion im zweiten Spiel der Preaseason einen 22:17-Sieg bei den Tennessee Titans.

Die Patriots, die erneut ohne Superstar Tom Brady antraten, kamen dabei nach einem 8:17-Pausenrückstand zurück und gewannen dank eines Touchdown von Damoun Patterson gut vier Minuten vor dem Ende.

Den ersten Touchdown der Pats zum zwischenzeitlichen 6:8 leitete Johnson mit ein, einen Pass über neun Yards von Brian Hoyer fing der 24-Jährige souverän. Anschließend wurde der Deutsche jedoch nicht mehr gesucht.

Stidham stellt Hoyer in den Schatten

In Abwesenheit von Brady lieferte Rookie Jarrett Stidham eine gute Leistung ab und stellte Quarterback-Backup Brian Hoyer in den Schatten. Der 23 Jahre junge Spielmacher, von den Patriots in Runde vier gedraftet, brachte 14 seiner 19 Pässe an den Mann (193 Yards) und warf den entscheidenden Touchdown-Pass auf Patterson.

Der lange wegen Drogenmissbrauchs suspendierte Josh Gordon kam wegen mangelnder "Kondition und Übung" nicht zum Einsatz und muss auf sein Comeback für New England warten.

In einem weiteren Preseason-Spiel bezwangen die Dallas Cowboys die Los Angeles Rams mit 14:10 und gewannen damit nach fünf Niederlagen in Folge in der Vorbereitung mal wieder.

Außerdem siegten die Pittsburgh Steelers mit 17:7 gegen die Kansas City Chiefs und die Houston Texans landeten einen 30:23-Sieg über die Detroit Lions.