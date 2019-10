So furios die Kansas City Chiefs in die NFL-Saison gestartet sind, so hart sind sie in den vergangenen Wochen auf dem Boden der Realität angekommen.

Star-Quarterback Patrick Mahomes führte sein Team in den ersten vier Spielen zu ebenso vielen Siegen. Zuletzt setzte es jedoch zwei Niederlagen. Sowohl die Indianapolis Colts, als auch die Houston Texans gewannen im Arrowhead Stadium der Chiefs.

Im ersten Spiel des 7. Spieltags haben die Chiefs jetzt die Chance, bei den Denver Broncos die Niederlagenserie zu stoppen. Doch Vorsicht ist geboten: Im Empower Field at High Mile, dem höchstgelegenen Stadion der NFL, ist bereits so manchem Gastteam die Puste ausgegangen. Das Thursday Night Game verspricht also Höchstspannung.

Die Broncos gehen mit umgekehrten Vorzeichen in die Partie. Das Team um Quarterback Joe Flacco bog einen katastrophalen Saisonstart mit drei Niederlagen dank zwei danach folgenden Siegen wieder gerade. Am Sonntag kassierten die Tennessee Titans sogar eine 0:16-Niederlage bei den Broncos. Mit dem dritten Sieg in Serie können die Broncos jetzt ihre Bilanz aus ausgleichen.

Broncos-Headcoach warnt vor Mahomes

Das dies kein leichtes Unterfangen wird, weiß auch Headcoach Vic Fangio. Vor allem wegen eines Mannes beim Gegner: Quarterback Mahomes. "Bei einem Spieler wie ihm musst du immer zwei Plays verteidigen. Das eine, das er ansagt, und das andere, das er vielleicht selbst kreiert. Das macht es schwer", sagte Fangio.

Auch am Wochenende stehen zahlreiche hochkarätige Spiele auf dem Programm. So wollen die San Francisco 49ers (5:0) bei den Washington Redskins (1:5) ihre Siegesserie ausbauen. Mit den Indianapolis Colts (3:2) und den Houston Texans (4:2) treffen die beiden Topteams der AFC South aufeinander.

Patriots im Monday Night Game gefordert

Die mit fünf Siegen und einer Niederlage gestarteten Green Bay Packers, New Orleans Saints und Seattle Seahawks wollen die Führung in ihrer Division verteidigen.

Im Monday Night Game steht Super-Bowl-Champion New England Patriots (6:0) bei den New York Jets (1:4) vor einer vermeintlich leichten Aufgabe.

TV: Pro7 Maxx

LIVESTREAM: DAZN

LIVETICKER: SPORT1.de

Der 7. NFL-Spieltag in der Übersicht:

Freitag, 18. Oktober:

Denver Broncos - Kansas City Chiefs (2.20 Uhr)

Sonntag, 20. Oktober:

Buffalo Bills - Miami Dolphins

Indianapolis Colts - Houston Texans

Detroit Lions - Minnesota Vikings

Cincinnati Bengals - Jacksonville Jaguars

Washington Redskins - San Francisco 49ers

New York Giants - Arizona Cardinals

Green Bay Packers - Oakland Raiders

Atlanta Falcons - Los Angeles Rams (alle 19 Uhr)

Tennessee Titans - Los Angeles Chargers (22.05 Uhr)

Chicago Bears - New Orleans Saints

Seattle Seahawks - Baltimore Ravens (beide 22.25 Uhr)

Montag, 21. Oktober:

Dallas Cowboys - Philadelphia Eagles (2.20 Uhr)

Dienstag, 22. Oktober:

New York Jets - New England Patriots (2.15 Uhr)