SPORT1 präsentiert das nächste Topspiel der Frauen-Volleyball-Bundesliga live! Am 15. Spieltag stehen sich der der amtierende Meister SSC Palmberg Schwerin und der Dresdner SC gegenüber. Das erste Duell in dieser Saison entschieden die Dresdnerinnen in einem packenden Spiel knapp mit 3:2 gegen Schwerin für sich. Die beiden Mannschaften liefern sich mit Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart ein enges Rennen um die beste Startposition in den Playoffs.

SPORT1 überträgt das Match am Mittwoch, 14. Februar, LIVE ab 20.30 Uhr im Free-TV.

Beim Blick auf die aktuelle Tabellensituation und das Restprogramm der drei Top-Teams zeigt, dass nur ein deutlicher Sieg den Schwerinerinnen noch die theoretische Chance auf die Tabellenspitze ermöglicht. (SERVICE: Tabelle Volleyball-Bundesliga).

Die Gäste aus Dresden spielen mit ihrem neu zusammengestellten Team eine starke Saison. Nur zwei Niederlagen stehen zu Buche, zu Saisonbeginn in Potsdam und zuletzt in Stuttgart, als Topscorerin Korhonen ausfiel. Gerade die junge Finnin überzeigt auf ihrer ersten Auswärtsstation, und liefert kontinuierlich ab. Zudem haben sie eine überragende Mareen Apitz in ihren Reihen, die vor allem mit ihren Mittelblockerinnen gut zusammen harmoniert.

SPORT1+ überträgt LIVE ab 19:55 Uhr im Pay-TV, ab 20:30 Uhr ist das Spiel per LIVE-Einstieg zudem auch im Free-TV auf SPORT1 zu sehen. Kommentator ist Dirk Berscheidt.