Was für ein Comeback in der Volleyball-Bundesliga!

Am ersten Spieltag der neuen Saison haben die Spielerinnen des VC Wiesbaden ihre Konkurrentinnen vom SC Potsdam mit 3:2 (19:25, 15:25, 25:15, 25:22, 15:12) besiegt. Nach den ersten beiden Sätzen war dies aber nicht im Ansatz abzusehen.

In den Durchgängen eins und zwei zeigten die Wiesbadenerinnen eine schlechte Vorstellung. Potsdam spielte sicher und sah nach der 2:0-Satzführung wie der sichere Sieger aus. Mit Beginn des dritten Satzes wachte das Team um Neuzugang Morgan Bergren aber auf und startete eine Aufholjagd.

Potsdam hadert - Wiesbaden feiert Trainer-Coup

Entscheidung in Satz fünf

Nach zwei gewonnen Sätzen für Wiesbaden musste der fünfte Satz entscheiden. Mit 15:12 schnappten sich die Damen des VC den letzten Satz und den damit verbundenen Gesamtsieg. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga)

So groß wie die Freude in Wiesbaden, so enorm war auch die Enttäuschung bei Potsdam. Nach der lockeren 2:0-Satzführung hätte niemand mehr damit gerechnet, dass die Partie am Ende noch verloren gehen könnte.

Auch in den anderen Hallen wurde am Abend gespielt. Die Damen des SSC Palmberg Schwerin siegten gegen Straubing locker und leicht mit 3:0. Auch bei den Spielerinnen des Dresdner SC durfte man einen Erfolg bejubeln. Das Team setzte sich gegen Münster mit 3:1 durch.

In der Tabelle liegt Supercup-Sieger Schwerin auf Platz eins, Dresden auf Rang vier, Wiesbaden auf fünf. Die unterlegenen Potsdamerinnen rangieren auf dem sechsten Rang.

