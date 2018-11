Am 3. Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Frauen marschiert der Schweriner SC weiter vorneweg. Mit einem hart umkämpften 3:2-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Erfurt feierten die Norddeutschen den vierten Sieg im vierten Spiel. Allerdings mussten die Tabellenführerinnen lange zittern bis sie den Erfolg unter Dach und Fach hatten. Vor allem in Angriff vergaben die Gäste immer wieder beste Chancen. Daher hatten sie folgerichtig das Nachsehen in Satz zwei und vier.

Auch im entscheidenden fünften Satz verpassten es die Tabellenführerinnen, frühzeitig für die Entscheidung sorgen. Aber am Ende setzte sich die größere Erfahrung durch und Schwerin gewann den Satz mit 15:13.

Topverfolger sind die Frauen vom Dresdner SC, die ebenfalls noch mit weißer Weste dastehen, aber ein Spiel weniger auf dem Konto haben. Gegen die Ladies in Black aus Aachen hatten die Dresdnerinnen beim 3:0-Sieg keine Probleme.

3. Spieltag

Ladies in Black Aachen - Dresdner SC 0:3 (18:25, 17:25, 18:25)

Schwarz-Weiß Erfurt - Schweriner SC 2:3 (16:25, 25:22, 18:25, 25:22, 13:15)

Rote Raben Vilsbiburg - 1. VC Wiesbaden 3:0 (25:21, 25:23, 25:15)

NawaRo Straubing - SC Potsdam 1:3 (27:25, 20:25, 18:25, 15:25)

USC Münster - VfB Suhl 3:0 (25:18, 25:21, 25:23)

VCO Berlin - Allianz MTV Stuttgart 0:3 (11:25, 20:25, 9:25)