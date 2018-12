Der SC Potsdam hat mit Guillermo Naranjo Hernandez einen neuen Chefcoach engagiert.

Der Spanier übernimmt die Nachfolge von Davide Carli, der aus persönlichen Gründen nicht mehr an der Seitenlinie stehen kann. Der Trainerwechsel erfolgte sehr kurzfristig. "Es stehen jetzt wichtige Spiele an, wie das Pokalhalbfinale am 12. Dezember gegen den SSC Palmberg Schwerin sowie die Vergleiche in der Meisterschaft gegen den Dresdner SC und erneut gegen Schwerin", erklärte Sportdirektor Toni Rieger die Entscheidung.

Hernandez arbeitete zuletzt bis 2017 als Coach beim MTV Allianz Stuttgart. Zudem trainiert er die griechische Nationalmannschaft der Frauen.

Potsdam befindet sich nach sechs Spielen aktuell auf Rang vier der Bundesliga-Tabelle.