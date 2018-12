Das nächste Volleyball-Highlight folgt am 2. Weihnachtsfeiertag: Der SSC Palmberg Schwerin misst sich mit Allianz MTV Stuttgart. (ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de)

Der Meister aus Schwerin will gegen den Vize beweisen, dass er auch in dieser Saison das Maß aller Ding ist. Bisher hat Schwerin nach dem Abgang der Volleyballerin des Jahres, Louisa Lippmann, in der VBL noch kein Spiel verloren, musste aber bereits sechs Sätze abgegeben.

Für beide Spitzenteams ist das Duell das erste große Wiedersehen nach der Playoff-Finalserie, die Schwerin mit 3:0 letztlich klar für sich entschied. (Tabelle der Bundesliga)

Volleyball auf SPORT1

