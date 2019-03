vergrößernverkleinern Die Spielerinnen des VC Wiesbaden feierten den Sieg in Schwerin © SPORT1

Der VC Wiesbaden gewinnt in der Volleyball-Bundesliga der Frauen in Schwerin. Während Wiesbaden in die Playoffs einzieht, kann der SSC Stuttgart nicht mehr verdrängen.