Die Volleyball-Bundesliga der Frauen steigt mit den Playoffs in die heiße Saisonphase ein.

Besonders spannend dürfte es im Duell zwischen dem SC Potsdam und den Roten Raben Vilsbiburg werden. SPORT1 zeigt Spiel 1 der Playoff-Serie am Samstag LIVE ab 16 Uhr im TV und LIVESTREAM.

Potsdam hat die Hauptrunde als Vierter abgeschlossen, während die Roten Raben mit einem furiosen Endspurt auf Platz 5 gestürmt sind. Die Vilsbiburgerinnen haben dabei acht der vergangenen zehn Partien gewonnen.

Da im Viertel- und Halbfinale im Modus "Best-of-Three" gespielt wird, reichen bereits zwei Siege zum Erreichen der nächsten Playoffrunde. Umso größer ist die Bedeutung der Auftaktpartie in der Potsdamer MBS-Arena.

Potsdam kämpft gegen Viertelfinal-Fluch

Für Potsdam wäre ein Einzug ins Halbfinale historisch. Denn zuletzt schieden die Havelstädterinnen sechs Mal in Folge im Viertelfinale aus. (SERVICE: Alle Infos zu den Volleyball-Playoffs)

Damit das gelingen kann, muss vor allem Potsdams Marta Drpa glänzen. Die serbische Diagonalangreiferin ist mit 433 Punkten mit großem Vorsprung die Topscorerin der Liga.

Der direkte Vergleich spricht aber für die Roten Raben, dich sich in dieser Saison in beiden Duellen durchsetzen konnten. Während es beim 3:2 in Potsdam zumindest knapp war, ließen die Vilsbiburgerinnen beim 3:0 vor heimischer Kulisse Potsdam keine Chance.

