In der Volleyball-Bundesliga der Frauen treffen die Frauen des Dresdner SC auf den SSC Palmberg Schwerin. (Volleyball Bundesliga: SSC Palmberg schwerin - Dresdner SC, ab 16.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free TV und im Livestream)

Zwar setzte es im Challenge Cup mit der 1:3-Niederlage beim griechischen Erstligisten AO Thiras Santorini einen kleinen Dämpfer für den Dresdner SC. Aber der Finalerfolg im DVV-Pokal sorgt immer noch für enormes Selbstvertrauen bei den Sächsinnen.

Vor allem, da man im Finale gegen Allianz MTV Stuttgart zeigen konnte, dass man auch mit den absoluten Topteams der Bundesliga mithalten kann. (SERVICE: Die Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Frauen)

Personalsorgen in Dresden

"Dieses Spiel, das Stuttgart eigentlich gut kontrolliert hat, mit einer unkonventionellen Aufstellung noch für sich zu entscheiden, sowas macht was mit einer Mannschaft. Jetzt haben sie Blut geleckt und das Selbstbewusstsein getankt, das im bisherigen Saisonverlauf gefehlt hatte", erwartet auch SSC-Coach Felix Koslowski ein gänzlich anderes Dresdner Team als beim Hinspiel. Damals verpasste man dem Dresdner SC eine bittere 0:3-Heimklatsche.

Zusätzlich hofft man in Dresden auf eine Entschärfung der Personalsorgen. Ivana Mrdak droht wegen einer Thrombose in der Schulter weiter auzufallen. Immerhin besteht die Hoffnung, dass die vor dem Spiel in Santorini kurzfristig erkrankte Camilla Weitzel wieder spielfähig ist - eine willkommene Verstärkung gegen Schwerin.

Zumal die Statistik nicht gerade für Dresden spricht. Bereits seit fünf Jahren verlässt man Schwerin regelmäßig mit leeren Händen. Eine Serie, die man gerne beenden würde.

