In der Volleyball-Bundesliga der Frauen (ausgewählte Spiele LIVE im TV auf SPORT1) hat der SSC Palmberg Schwerin endlich wieder einen Sieg eingefahren. Nach zwei Niederlagen in Folge gewannen die Damen am Samstagnachmittag mit 3:1 (26:24, 25:23, 24:26, 25:15) gegen die Ladies in Black Aachen.

Die Schwerinerinnen dominierten das Spiel von Beginn an. Zwar wurde es am Ende des ersten Satzes nochmal eng, aber letztendlich gingen die Hausdamen mit 1:0 in Führung. (Tabelle Volleyball-Bundesliga Frauen)

Volleyball-Bundesliga Frauen: Schwerin schlägt Aachen

Auch den zweiten Satz sicherten sich die Damen in Gelb, woraufhin ein glatter 3:0-Sieg in der Luft lag. Doch die Aachenerinnen hatten etwas dagegen. Der dritte Satz ging knapp an die Gäste.

Anzeige

Was am Ende aber nichts am souveränen Erfolg Schwerins ändern sollte. Ohne Probleme tüteten die Favoritinnen den vierten Satz mit dem ersten Matchball ein. (Spielplan Volleyball-Bundesliga Frauen)

Durch den Sieg kann die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski in der Tabelle wieder nach oben schauen. Aachen hingegen steckt im Tabellenkeller fest.

Volleyball-Bundesliga Frauen, Spiele am Samstag:

SSC Palmberg Schwerin - Ladies in Black Aachen 3:2

Dresdner SC - NawaRo Straubing 3:0

VfB Suhl LOTTO Tübingen - SC Potsdam

Volleyball-Bundesliga Männer, Spiele am Samstag:

HELIOS GRIZZLYS Giesen - BERLIN RECYCLING Volleys

SVG Lüneburg - WWK Volleys Herrsching

United Volleys Frankfurt - SWD powervolleys Düren

VfB Friedrichshafen - TSV Unterhaching

Volleyball Bisons Bühl - Netzhoppers SolWo Königspark KW