Die Bundesliga-Saison der Volleyballerinen nähert sich so langsam aber sicher dem Ende. Während die Roten Raben Vilsbiburg aufgrund eines erneuten 1:3 bereits im Viertelfinale der Playoffs am SC Potsdam scheiterten, zog der Dresdner SC ins Halbfinale ein. (Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga der Frauen)

Gegen die Ladies in Black Aachen setzten sich die Dresdnerinnen im "Best of three" bereits nach zwei Spielen durch. Das zweite Spiel gewann Dresden zuhause mit 3:2 (25:17, 25:20, 19:25, 23:25, 17:15). Das erste Spiel hatte der Vorrundensieger am Mittwoch mit 3:1 in Aachen gewonnen.

Die Ex-Aachenerin Marja Storck sorgte mit einem Ass für den entscheidenden Punkt, die Schweizer Nationalspielerin war mit 21 Punkten erfolgreichste Scorerin. Im Halbfinale trifft Dresden nun auf den Raben-Bezwinger Potsdam.

Das Duell zwischen den Volleyballerinnen des VfB Suhl und des Schweriner SC geht derweil in ein entscheidendes drittes Spiel. Suhl verlor das zweite Duell der "Best-of-three"-Serie gegen den Schwerin mit 1:3 (25:23, 15:25, 16:25, 18:25). Am Sonntag steigt das Entscheidungsspiel.