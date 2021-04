Die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart stehen nach einem Kraftakt kurz vor dem erneuten Gewinn der deutschen Meisterschaft. Der Titelträger von 2019 gewann am Mittwoch auch das zweite Spiel der Bundesliga-Finalserie gegen den Dresdner SC mit 3:2 (23:25, 23:25, 26:24, 25:21, 15:13). Zum Auftakt hatte Stuttgart am vergangenen Wochenende auswärts mit 3:0 gewonnen, der entscheidende dritte Sieg könnte nun bereits am Samstag (16.30 Uhr) in Dresden gelingen.

Die Sachsen warten seit 2016 auf den Gewinn ihrer bereits sechsten Meisterschaft, Stuttgart krönte sich 2019 erstmals. Im vergangenen Jahr wurde aufgrund der Corona-Pandemie kein Meister ausgespielt.