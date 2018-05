Volleyball-Rekordchampion VfB Friedrichshafen hat die Chance auf seinen 14. Meistertitel gewahrt und ein entscheidendes fünftes Duell gegen die Berlin Recycling Volleys erzwungen. Die Mannschaft von Trainer Vital Heynen gewann das vierte Spiel der best-of-five-Serie in der Max-Schmeling-Halle in einem Fünf-Satz-Krimi mit 3:2 (25:19, 33:31, 22:25, 19:25, 15:13) und glich zum 2:2 aus.

Am Mittwoch (20.00 Uhr) haben die "Häfler" in eigener Halle die Chance, ihre Traumsaison mit dem ersten Meistertitel seit 2015 zu krönen. Das Heynen-Team hatte zwischenzeitlich wettbewerbsübergreifend 37 Spiele in Serie gewonnen, dabei gelang der souveräne Pokalsieg. Bis zum Double fehlt nun nur noch ein Erfolg.

Friedrichshafen mit gutem Start

Friedrichshafen, das Berlin in der Top-12-Runde der Champions League ausgeschaltet hatte, erwischte wie in den ersten drei Duellen (1:3, 2:3, 3:1) den besseren Start. Das Team von Stelian Moculescu lief fast die ganze Zeit einem Rückstand hinterher. Zwar gelang der zwischenzeitliche Ausgleich zum 16:16, doch danach konnte sich Friedrichshafen absetzen und entschied den ersten Satz für sich.

Berlin dominierte zunächst den zweiten Satz, doch im weiteren Verlauf fehlte es an der Präzision im Angriff und in der Annahme, so dass sich ein offener Schlagabtausch entwickelte. Das 2:0 für die Gäste fiel erst mit dem fünften Satzball zum 33:31. Berlin gab jedoch nicht auf und holte sich mit der lautstarken Unterstützung der 7614 Zuschauer sogar den Ausgleich, belohnte sich für die Aufholjagd aber nicht. Im Tiebreak hatte der VfB die besseren Nerven.

Die beiden deutschen Spitzenteams machen zum sechsten Mal in Folge den Meister unter sich aus, nur einmal hatte Friedrichshafen die Nase vorn