Aufatmen bei den Helios Grizzlys Giesen!

Die Niedersachsen haben in der Volleyball-Bundesliga der Männer nach dem verpatzen Saisonstart mit zwei Niederlagen endlich den ersten Sieg eingefahren. Gegen die SWD powervolleys Düren konnte sich das Team von Trainer Itamar Stein am Ende deutlich mit 3:1 durchsetzen.

Von Beginn an entwickelte sich eine spannende Partie in der Volksbank-Arena in Hildesheim. Keines der Teams konnte sich im ersten Satz entscheidend absetzen, letztendlich behielten die Gastgeber allerdings mit 25:20 die Oberhand. Doch so schnell wollten sich die Gäste nicht geschlagen geben und nutzen Durchgang zwei (23:25), um für den Ausgleich nach Sätzen zu sorgen.

Anzeige

Giesen ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und sorgte mit zwei weiteren gewonnen Sätzen für die Entscheidung.

Die Grizzlys kletterten mit dem Sieg auf Rang neun in der Tabelle, Düren befindet sich auf Platz sieben. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga).