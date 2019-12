Kaum ein Spiel elektrisiert die Volleyball-Fans in Deutschland so sehr, wie das Duell zwischen dem VfB Friedrichshafen und den Berlin Recycling Volleys. (Spielplan der Volleyball-Bundesliga)

Sieben Mal in Folge bestritten die beiden ewigen Rivalen seit der Saison 2012/2013 das Finale um die deutsche Meisterschaft und auch in dieser Saison stehen beide Teams schon wieder ganz oben in der Tabelle.

Mit zehn Siegen aus zehn Spielen rangieren die Hauptstädter vor dem direkten Duell mit dem Rekordmeister (Volleyball-Bundesliga: VfB Friedrichshafen - Berlin Recycling Volleys, ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins und wollen ihre Führung dementsprechend weiter ausbauen.

Friedrichshafen will Rückstand auf Berlin verringern

Dies wollen die Gastgeber vom Bodensee allerdings mit aller Macht verhindern, um ihrerseits den Rückstand auf möglicherweise zwei Punkte zu verkürzen. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga)

Zwar spricht die Bilanz von bislang 76 Spielen Siegen in 125 Bundesligaduellen für den VfB, in jüngerer Vergangenheit hatten aber - zumindest in der Liga - zumeist die Recycling Volleys die Nase vorn.

Letztmals standen sich beide Klubs im Finale der Vorsaison gegenüber. Nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung in der Best-of-five-Serie musste sich Friedrichshafen damals schlussendlich mit 2:3 geschlagen geben, wodurch die Berliner ihre vierte Meisterschaft in Serie feiern konnten.

So können Sie VfB Friedrichshafen - Berlin Recycling Volleys LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App