Der TV Rottenburg hat einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs eingefahren.

Gegen das Tabellenschlusslicht aus Eltmann setzten sich die Schwaben mit 3:1 durch. Während Rottenburg den ersten Satz klar für sich entscheiden konnte, begegneten sich beide Teams im zweiten Durchgang auf Augenhöhe. Durch einen Durchgänger gerieten die Gastgeber mit 12:16 in Rückstand, konnten beim 19:19 allerdings wieder ausgleichen. Am Ende behielten trotzdem die Gäste die Nerven und schnappten sich den zweiten Satz zum 1:1.

Jetzt aktuelle Sportbekleidung bestellen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Anzeige

Satz drei und vier entwickelten sich zum Krimi. In beiden Fällen hatte Rottenburg das glücklichere Händchen und durfte am Ende jubeln. Für den TVR war es der erste Sieg des Jahres nach vier Niederlagen in Folge. (Spielplan der Volleyball-Bundesliga)