Mit dem Spiel gegen Brasilien startet Deutschland in der Nacht zu Sonntag in die zweite Gruppenphase bei der Volleyball-WM in Japan (6.25 Uhr Uhr MESZ im LIVESTREAM).

Zum Abschluss der ersten Phase musste sich Deutschland zuletzt Gastgeber Japan geschlagen geben. Die erste Enttäuschung über die zweite Niederlage bei der WM schüttelten die deutschen Volleyballerinnen jedoch schnell ab.

Deutschland qualifiziert sich für zweite Gruppenphase

"Uns hat heute nur ganz wenig gefehlt. Wir haben gesehen, dass Japan immer noch stärker ist, deswegen müssen wir von ihnen lernen", sagte Spielführerin Maren Fromm.

Fromm und Co. gehen nun als Dritte der Gruppe A in die zweite Gruppenphase, alle Punkte und Sätze werden mitgenommen.

Mit der Niederlage verpasste es Deutschland, sich eine bessere Ausgangsposition für die Zwischenrunde zu verschaffen. Trotzdem kann die Mannschaft um Star-Angreiferin Luisa Lippmann, die gegen Japan eine überragende Leistung zeigte, mit viel Selbstvertrauen auf die kommenden Aufgaben blicken.

Schmetterlinge fordern Brasilien

Zum Auftakt der zweiten Gruppenphase trifft Deutschland am Sonntag nun auf den WM-Dritten Brasilien (6.25 Uhr Uhr im LIVESTREAM). Die Brasilianerinnen liegen auf Platz vier der Gruppe E, einen Platz vor Deutschland.

Am Montag folgt die Begegnung gegen Europameister und Gruppensieger Serbien. Nach einem Ruhetag spielt Deutschland am Donnerstag gegen Puerto Rico und zum Abschluss der zweiten Gruppenphase am Freitag gegen die Dominikanische Republik (alle Spiele im LIVESTREAM).

Von den 16 verbliebenen Mannschaften in zwei Achtergruppen erreichen insgesamt sechs Teams die Plätze in der Top-6-Runde. Dann werden in zwei Dreiergruppen die Halbfinal-Teilnehmer ermittelt.