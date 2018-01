+++ 14.14 Uhr: Ausrufezeichen von Hofmeister +++

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat bei der Olympia-Generalprobe das nächste Ausrufezeichen gesetzt und ist im Parallel-Riesenslalom von Bansko nur knapp an ihrem dritten Saisonsieg vorbeigeschrammt.

Die 21-Jährige aus Bischofswiesen musste sich in Bulgarien nur Olympiasiegerin Julia Dujmovits (Österreich) geschlagen geben. Im Viertelfinale hatte sie die in dieser Disziplin seit Dezember 2016 ungeschlagene Weltmeisterin Ester Ledecka aus Tschechien ausgeschaltet.

Wie Hofmeister bestätigte auch Selina Jörg (Sonthofen) als Dritte, dass sie am 24. Februar in Bokwang zu den Medaillenanwärterinnen gehört. Am Freitag an gleicher Stelle waren Hofmeister im Halbfinale und Jörg (30) im Finale noch an Ledecka gescheitert, als Dritte und Zweite aber ebenfalls aufs "Stockerl" gefahren.

Ledecka hatte die vergangenen sieben Parallel-Riesenslaloms im Weltcup gewonnen und stand in allen 13 Rennen seit Februar 2015 auf dem Podest (elf Siege). Gegen Hofmeister wurde ihr ein Sturz im oberen Streckenabschnitt zum Verhängnis.

Weniger erfolgreich verlief der Wettbewerb aus Sicht der deutschen Männer, von denen sich keiner für die K.o.-Duelle qualifizieren konnte.

+++ 14.11 Uhr: Kombinierer in Lauerstellung +++

Die Kombinierer Fabian Rießle und Vinzenz Geiger haben beim Seefeld-Triple in Tirol das Podest noch im Visier.

Nach zwei Sprüngen am Finaltag geht Rießle als Fünfter in den Skilanglauf (15.30 Uhr/ARD und Eurosport), bei dem 15 statt der gewohnten zehn Kilometer anstehen. Geiger fiel vom zweiten auf den achten Rang zurück.

Weiter klar in Führung liegt der Japaner Akito Watabe, der einen Vorsprung von 48 Sekunden auf den deutlich schwächeren Läufer Jarl Magnus Riiber (Norwegen) aufweist.

Dritter ist der Gesamtweltcup-Führende Jan Schmid aus Norwegen (+2:20 Minuten), der vor allem für Rießle (+2:58), aber auch Junioren-Weltmeister Geiger (+3:21) noch in Reichweite ist.

Olympiasieger und Titelverteidiger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) kann als Elfter mit einem Rückstand von 3:32 Minuten ebenfalls noch Plätze gutmachen. Rekordweltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf) liegt dagegen schon deutliche 5:08 Minuten hinter Watabe nur auf Rang 20.

Der Sieger der prestigeträchtigen Veranstaltung erhält 200 Weltcup-Punkte. Die bisherigen vier Triple-Auflagen hat Eric Frenzel gewonnen.

+++ 13.19 Uhr: Loch mit sechstem Sieg im Gesamtweltcup +++

Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat zum sechsten Mal den Gesamtweltcup gewonnen.

Dem 28-Jährigen aus Berchtesgaden reichte im nicht-olympischen Sprint-Rennen im Rahmen des abschließenden Weltcupwochenendes im lettischen Sigulda ein dritter Platz hinter dem Russen Roman Repilow und dem Slowaken Jozef Ninis zum erneuten Gewinn der großen Kristallkugel.

In der Endabrechnung kam Loch auf 923 Punkte. Der österreichische Weltmeister Wolfgang Kindl (838) und Repilow (774) belegten die Plätze zwei und drei.

Seit 2012 hatte Loch nur im vergangenen Winter Repilow den Vortritt lassen müssen. Rekordsieger sind weiterhin Markus Prock (Österreich) und Armin Zöggeler (Italien) mit jeweils zehn Gesamtsiegen.

Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken feierten zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen (9. bis 25. Februar) ebenfalls einen erfolgreichen Weltcup-Abschluss.

Das Duo aus Thüringen (Ilsenburg/Suhl) siegte im Sprint und gewann damit zehn von 13 Weltcup-Rennen in dieser Saison. Ihren Sieg im Gesamtweltcup hatten Eggert/Benecken bereits mit einem Erfolg im "richtigen" Weltcup am Samstag perfekt gemacht.

Natalie Geisenberger (Miesbach) verpasste den Erfolg nur um fünf Tausendstelsekunden. Die Olympiasiegerin musste sich wie am Samstag nur der wegen des russischen Dopingskandals umstrittenen Tatjana Iwanowa geschlagen geben.

Dajana Eitberger (Ilmenau) wurde Vierte, Julia Taubitz (Oberwiesenthal) fuhr nur auf Rang zwölf. Bei den Männern fuhren Johannes Ludwig (Oberhof) und Ralf Palik (Oberwiesenthal) auf die Plätze fünf und sechs.

Die bayerischen Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) kamen nach Platz drei am Samstag im Sprint nur auf einen enttäuschenden elften Rang. Das letzte Weltcup-Podium bei den Doppelsitzern komplettierten die Letten Andris Sics/Juris Sics und Oskars Gudramovics/Peteris Kalnins.

deutsche Teamstaffel verpasste den EM-Titel überraschend. Loch, Natalie Geisenberger sowie die Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken wurden nur Zweite hinter Russland und vor Lettland. Zuletzt mussten sich die deutschen Athleten bei einer EM 2014 den Russen geschlagen geben.

+++ 12.27 Uhr: Bing überzeugt bei Olympia-Generalprobe +++

Skilangläufer Thomas Bing hat bei der Olympia-Generalprobe in Seefeld mit einem elften Platz im Massenstartrennen über 15 km überzeugt.

Der 27-Jährige hielt sich beim Weltcup in Tirol lange in der Spitzengruppe und erzielte sein zweitbestes Ergebnis der Saison. Der Sieg ging an den dreimaligen Olympiasieger Dario Cologna aus der Schweiz.

"Es ging unterwegs immer besser und besser. Im Zielsprint habe ich leider ein paar Plätze verloren, dennoch fahre ich nun zuversichtlich nach Südkorea", sagte Bing nach dem Rennen auf der WM-Strecke des kommenden Jahres.

Florian Notz (Römerstein) und Andreas Katz (Baiersbronn) sammelten auf den Rängen 23 und 28 ebenfalls Weltcuppunkte, Lucas Bögl (Gaißach/39.) und Jonas Dobler (Traunstein/63.) gingen leer aus.

Im Freistilsprint am Samstag hatten Bing (64.) und Bögl (79.) das Viertelfinale der besten 30 Läufer klar verpasst, Sprintspezialist Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) hatte seinen Start wegen eines Infekts abgesagt.

Nicht zu schlagen war einmal mehr Johannes Hösflot Kläbo. Der Norweger feierte seinen neunten Sieg der Saison und baute seine Führung im Gesamtweltcup aus.

+++ 12.08 Uhr: Hirscher vor nächstem Erfolg +++

Marcel Hirscher fährt im alpinen Ski-Weltcup weiter nur gegen sich selbst. Der Österreicher geht in Garmisch-Partenkirchen wie gewohnt als Führender ins Finale des letzten Riesenslaloms vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar).

Hirscher liegt vor dem zweiten Durchgang auf der Kandahar 0,63 Sekunden vor Ted Ligety (USA), Dritter ist Alexis Pinturault (Frankreich/+0,94).

Alexander Schmid (Fischen/+1,93) belegt Zwischenrang 15. Fritz Dopfer (Garmisch/+2,34) erreichte das Finale als 22. des ersten Laufs, Linus Straßer (München/+2,88) als 30. gerade so. Weltcup-Debütant Frederik Norys (Garmisch) schied aus.

Für die Männer ist es das letzte Rennen in einer olympischen Disziplin vor der Reise nach Südkorea. Am Dienstag findet im Weltcup allerdings noch ein Wettbewerb im nichtolympischen City Event in Stockholm statt. Das erste Rennen bei Olympia ist die Abfahrt am 11. Februar in Jeongseon.

+++ 11.53 Uhr: Eggert/Benecken mit Sprint-Sieg +++

Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken haben zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen (9. bis 25. Februar) einen erfolgreichen Weltcup-Abschluss gefeiert.

Das Duo aus Thüringen (Ilsenburg/Suhl) siegte im nicht-olympischen Sprint-Rennen der Doppelsitzer im lettischen Sigulda und gewann damit zehn von 13 Weltcup-Rennen in dieser Saison.

Ihren Sieg im Gesamtweltcup hatten Eggert/Benecken bereits mit einem Erfolg im "richtigen" Weltcup am Samstag perfekt gemacht.

Die bayerischen Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) kamen nach Platz drei am Samstag im Sprint nur auf einen enttäuschenden elften Rang. Das letzte Weltcup-Podium bei den Doppelsitzern komplettierten die Letten Andris Sics/Juris Sics und Oskars Gudramovics/Peteris Kalnins.

Natalie Geisenberger (Miesbach) verpasste dagegen den Erfolg nur um fünf Tausendstelsekunden. Die Olympiasiegerin musste sich wie am Samstag nur der wegen des russischen Dopingskandals umstrittenen Tatjana Iwanowa geschlagen geben. Dajana Eitberger (Ilmenau) wurde Vierte, Julia Taubitz (Oberwiesenthal) fuhr nur auf Platz zwölf.

+++ 11.04 Uhr: Loch verpasst EM-Titel +++

Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) seinen dritten Einzeltitel bei Europameisterschaften verpasst.

Der Berchtesgadener fuhr bei der EM im Rahmen des abschließenden Weltcupwochenendes im lettischen Sigulda mit nur elf Tausendstelsekunden Rückstand auf den Russen Semen Pawlitschenko auf den zweiten Platz. Im abschließenden Sprintrennen (ab 11.20 Uhr) kann Loch seinen sechsten Sieg im Gesamtweltcupsieg perfekt machen.

Zweitbester Deutscher in der Weltcup-Wertung hinter dem Dritten Roman Repilow (Russland) war Johannes Ludwig (Oberhof) auf Platz acht. Ralf Palik (Oberwiesenthal) und der hinter Loch und Ludwig dritte Olympiastarter Andi Langenhan (Zella-Mehlis) fuhren nur auf die Plätze 14 und 16.

Am Samstag hatte Lochs Teamkollegin Natalie Geisenberger (Miesbach) ebenfalls hinter einer Russin das Nachsehen. Den EM-Titel sicherte sich die wegen des russischen Dopingskandals umstrittene Tatjana Iwanowa. Weltmeisterin Tatjana Hüfner (Blankenburg) stürzte nach einem Fahrfehler im ersten Lauf.

Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken gewannen bei den Doppelsitzern ihren dritten EM-Einzeltitel und untermauerten ihre Favoritenrolle für Pyeongchang eindrucksvoll. Das Duo aus Thüringen (Ilsenburg/Suhl) sicherte sich zudem vorzeitig den dritten Sieg im Gesamtweltcup.

Nach den Sprint-Rennen ist die Teamstaffel (13.50 Uhr) das letzte Rennen des Weltcup-Winters.