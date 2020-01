Skeleton-Pilotin Jacqueline Lölling hat auch beim vierten Weltcup der Saison ihre Gesamtführung erfolgreich verteidigt.

Die Olympia-Zweite fuhr am Freitag im französischen La Plagne auf den dritten Rang, 0,86 Sekunden fehlten nach zwei Läufen auf die herausragende Siegerin Jelena Nikitina aus Russland.

Konkurrenz ist Lölling dicht auf den Fersen

Janine Flock (+0,65) aus Österreich wurde Zweite und bleibt im Klassement damit knapp hinter Lölling.

Weltmeisterin Tina Hermann (+1,10), am vergangenen Wochenende siegreich in Winterberg, landete in La Plagne auf Rang fünf. Für Sophia Griebel (+1,41) war der sechste Platz ihr bestes Saisonergebnis.

An der Spitze der Gesamtwertung zeichnet sich ein Vierkampf zwischen Lölling (827 Punkte), Flock (820), Nikitina (794) und Hermann (785) ab.