Die deutschen Curler haben bei der WM im kanadischen Calgary den ersten Sieg gefeiert. Nach fünf Niederlagen zum Auftakt bezwang die Mannschaft um den erst 21 Jahre alten Skip Sixten Totzek (Rastatt) am Ostermontag überraschend den zuvor unbesiegten Tabellenführer Norwegen mit 8:6. Die zweite Partie des Abends ging mit 8:9 gegen Schottland verloren. Die Schotten schrieben im entscheidenden zehnten End zwei Steine.

Die direkte Olympia-Qualifikation ist für Totzek und Co. kaum noch realisierbar. Nur die ersten sechs Teams des auf 14 Mannschaften aufgestockten Feldes qualifizieren sich direkt für die Winterspiele 2022 in Peking. In Calgary haben die Teams von Platz zwei bis sieben bereits alle eine Bilanz von 5:2 Siegen.

Im Dezember werden in einem Olympic Qualifyer die restlichen drei Tickets vergeben. Gastgeber China komplettiert das Zehner-Feld für das olympische Turnier.

Die WM in Calgary ist die erste Meisterschaft des Weltverbandes WCF nach mehr als einem Jahr Coronapause. Zuschauer sind in der WinSport Arena im Olympic Park von Calgary nicht zugelassen.

Die im März geplante WM der Frauen in Schaffhausen war wegen der Pandemie ausgefallen. Sie wird nun vom 30. April bis 9. Mai ebenfalls in der Bubble in Calgary nachgeholt.