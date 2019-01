Laura Dahlmeier will im Verfolgungsrennen beim Weltcup in Antholz an ihren starken vierten Rang vom Donnerstag im Sprint anknüpfen.

In einem dramatischen Sprint-Rennen lag die Doppel-Olympiasiegerin nur 4,2 Sekunden hinter der Siegerin Marketa Davidova, verpasste das Podest aber dennoch knapp. (SERVICE: Biathlon-Kalender).

Die Ausgangslage für die 10 Kilometer lange Verfolgung ist angesichts des geringen Rückstands dennoch glänzend. Als zweite Deutsche geht in Abwesenheit der erkrankten Franziska Preuß Denise Herrmann (+33,9 Sekunden) ins Rennen. Franziska Hildebrand startet als 27. (+1.09,4 Minuten).

Gelingt den Herren die Aufholjagd?

Nachdem die Damen in Person von Preuß in Ruhpolding bereits vorgelegt haben, träumen auch die Herren vom ersten Saisonsieg. (SERVICE: Biathlon-Weltcupstände).

Nach dem Sprint am Freitag werden sie dafür allerdings in der Verfolgung über 12,5 Kilometer eine epische Aufholjagd benötigen. Bester Deutscher wurde beim Sieg von Johannes Thingnes Bö Arnd Peiffer, der mit 43,9 Sekunden Rückstand auf dem Norweger in die Loipe gehen wird.

In der auf über 1600 Metern Höhe gelegenen Südtirol Arena spielten die weiteren DSV-Biathleten keine große Rolle. Roman Rees wurde 22., Philipp Nawrath erreichte Platz 29. Erik Lesser, zu Saisonbeginn von Rückenproblemen geplagt, verpasste als 31. erneut die WM-Norm.

Das Biathlon-Programm in Antholz

26.01.2019, 13.30 Uhr: Verfolgung 10km Damen im LIVETICKER

26.01.2019, 15.30 Uhr: Verfolgung 12,5km Herren im LIVETICKER

27.01.2019, 12.45 Uhr: Massenstart Damen im LIVETICKER

27.01.2019, 15.30 Uhr: Massenstart Herren im LIVETICKER

Das deutsche Biathlon-Aufgebot für Antholz:

Herren: Benedikt Doll (Breitnau), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Erik Lesser (Frankenhain), Philipp Nawrath (Nesselwang), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Roman Rees (Schauinsland)

Damen: Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand, Karolin Horchler (beide Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (Schliersee)

So können Sie den Biathlon-Sprint der Herren in Antholz LIVE verfolgen:

TV: ZDF

Stream: ZDF.de

Liveticker: SPORT1.de