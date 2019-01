Biathlon in Ruhpolding: Staffel der Herren LIVE im TV, Stream, Ticker

Die deutschen Biathlon-Männer haben in Ruhpolding etwas gut zu machen.

Nach der blamablen Vorstellung in Oberhof mit 17 Schießfehlern, zwei Strafrunden und nur Rang acht ist die Staffel auf Wiedergutmachung aus. Das Debakel in Oberhof war die schlechteste Platzierung einer Männer-Staffel seit dem Dezember 2008 in Hochfilzen. (Biathlon: Männer-Staffel ab 14.30 Uhr im LIVETICKER)

Vielleicht war Oberhof aber auch nur ein Ausrutscher. In Hochfilzen hatte die Truppe von Cheftrainer Mark Kirchner mit Rang drei immerhin das Podium erreicht. Außerdem setzte Benedikt Doll im Sprint von Ruhpolding gleich einmal ein Ausrufezeichzen. Hinter en Boe-Brüdern erreichte er Rang drei und verpasste nur wegen eines Fehlers beim letzten Schuss den Heimsieg.

Anzeige

Simon Schempp in Ruhpolding nicht dabei

Allerdings fehlt der Staffel gegen die starke Konkurrenz aus Norwegen, Frankreich oder Russland ein wichtiger Bestandteil der vergangenen Jahre.

Simon Schempp ist derzeit auf der Suche nach seiner Form. Nach Platz 70 im Sprint von Oberhof und einer schwachen Leistung in der Staffel fehlt der Massenstart-Weltmeister beim zweiten Heimweltcup des Winters. Es laufe "gar nichts zusammen", hatte Schempp in Oberhof gesagt, "so macht es keinen Sinn".

Das Biathlon-Programm in Ruhpolding:

18.01.2019, 14.30 Uhr: Staffel 4 x 7,5km Herren im LIVETICKER

19.01.2019, 14.30 Uhr: Staffel 4 x 6km Damen im LIVETICKER

20.01.2019, 12.15 Uhr: Massenstart Herren im LIVETICKER

20.10.2019, 14.40 Uhr: Massenstart Damen im LIVETICKER

Das deutsche Biathlon-Aufgebot für Ruhpolding:

Herren: Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer, Roman Rees

Damen: Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Franziska Preuß

So können Sie Biathlon aus Ruhpolding LIVE verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: ard.de, Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de