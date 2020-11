vergrößernverkleinern Erik Lesser feierte einen exzellenten Saisonauftakt © Imago

Was für ein Auftakt für Erik Lesser in die Biathlon-Saison! Der Altmeister schafft es im Einzel sensationell aufs Podest. Ein junger Norweger düpiert Bö und Co.