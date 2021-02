Die deutschen Biathleten haben zum Auftakt in die WM in Pokljuka die Podestplätze deutlich verpasst.

Die Mixed-Staffel mit Erik Lesser, Arnd Peiffer, Denise Herrmann und Franziska Preuß belegte am Ende nur Platz sieben, den ersten WM-Titel der Wettkämpfe in Slowenien sicherte sich die Staffel aus Norwegen. Silber ging an Österreich, auf Platz drei landeten die Schweden.

Das deutsche Team blieb zwar ohne Strafrunde, leistete sich aber elf Nachlader. Entscheidend war letztlich jedoch die Laufleistung, denn auch die siegreichen Norweger benötigten elf Nachlader, Frankreich landete sogar trotz einer Strafrunde und zehn Nachladern vor der deutschen Staffel auf Platz fünf.

Biathlon-WM: Lesser unzufrieden, Peiffer erschrocken

Insbesondere Startläufer Lesser erwischte einen gebrauchten Tag und übergab auf Position 17 bereits mit über einer Minute Rückstand an Peiffer.

"Ich weiß auch nicht, womit ich zuerst unzufrieden sein soll. Ich kann nur sagen, dass ich total traurig über meine eigene Leistung bin. Ich find's schade, dass drei Leute danach noch dranhängen", haderte Lesser in der ARD: "Ein Nachlader liegend, drei stehend, das darf mir nicht passieren. Das war nicht gut."

Peiffer kam mit einem Nachlader im Stehendschießen über die Runden und führte die deutsche Staffel auf Platz elf nach vorne, der Rückstand auf die Spitze allerdings wuchs auf 1:41 Minuten an.

"Ich war schon ein bisschen erschrocken, als ich jetzt den Rückstand gesehen habe auf Platz eins, den ich hatte, als ich übergeben habe", gestand Peiffer.

Herrmann erst famos, dann mit Problemen

Herrmann gab ihr Bestes, um Boden gutzumachen, nach einer guten Auftaktrunde und einer Schnellfeuereinlage im Liegendschießen stand bereits Platz sechs zu Buche, der Rückstand war um gut 15 Sekunden geschmolzen.

Ein Zitterspiel im Stehendanschlag verhinderte jedoch, dass Herrmann die deutsche Staffel noch weiter nach vorne führte: Nach zwei Fehlern mit den ersten fünf Schüssen benötigte sie alle drei Nachlader, um eine Strafrunde gerade noch zu verhindern.

So ging Schlussläuferin Preuß mit 1:29 Minuten Rückstand als Siebte auf die Strecke, kämpfte sich mit einem Nachlader beim ersten Schießen aber sogar noch einmal in Schlagdistanz zu den Podestplätzen.

Beim letzten Schießen ging Preuß dann volles Risiko, um die Chance auf Platz drei zu wahren - ließ im Gegensatz zu ihren Kontrahentinnen aus Schweden und Frankreich jedoch zunächst zwei Scheiben stehen und musste sich im Kampf um die Medaillenplätze endgültig geschlagen geben.